Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Schon am Eingang der Atos-Apotheke weist ein Schild darauf hin: Sowohl Atemschutzmasken als auch Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Ansonsten gilt auch hier die allgemeinübliche Regel: "Halten Sie ausreichend Abstand". Inhaber Marc Schuol (49) begrüßt mit einer Art Helm auf dem Kopf, das Gesicht geschützt hinter einem durchsichtigen Polycarbonat-Visier.

Herr Schuol, was ist das eigentlich, was Sie da gerade auf dem Kopf haben?

Das kommt aus der Forstwirtschaft und wird bei Baumfällarbeiten eingesetzt. Ich habe während der Semesterferien früher selbst im Wald gearbeitet und mich nun daran erinnert, dass es so etwas gibt. Bei einem Versandhandel habe ich meinem Team und mir dann ein paar davon bestellt.

Wie kommt das bei den Kunden an?

Sie sehen, dass wir etwas machen, um sie, aber auch uns untereinander im direkten Austausch zu schützen, dass wir das Virus nicht für Pillepalle halten. Angenehm ist es natürlich nicht, die Masken den ganzen Tag zu tragen, aber es macht Sinn.

In der Stadt sind viel weniger Menschen unterwegs als noch letzte Woche. Kommt überhaupt noch jemand zu Ihnen?

Die Frequenz ist weniger geworden. Vor zwei Wochen war der Hype noch groß. Jetzt wissen viele, dass es auch bei uns keine Atemschutzmasken und kein Desinfektionsmittel mehr gibt. Trotzdem kommen täglich 200 Menschen, die danach fragen.

Gibt es darüber hinaus Engpässe?

In manchen Bereichen haben wir eine Knappheit an Medikamenten, aber das ist auf Lieferengpässe zurückzuführen, die es schon vor Corona gab. Sonst haben wir gerade nur wenig Paracetamol, da es kürzlich eine Falschmeldung gab, dass das bei Corona-Patienten besser als Ibuprofen helfe.

Was wird gerade noch besonders nachgefragt?

Vor allem Vitamin D, das hilft ja generell. Aber auch Zink, Selen, Vitamin C – also alles, was das Immunsystem stärkt.

Zu was raten Sie Ihren Kunden derzeit?

Wir geben Tipps für ein gutes Immunsystem, sonst halten wir uns an die generellen Empfehlungen wie intensives Händewaschen. Zu 100 Prozent kann sich niemand gegen das Virus schützen, und wenn man es hat, dann gibt es auch keine Tabletten, die helfen.

Liefern Sie auch Medikamente aus?

Ja, wir hatten schon immer einen Fahrer, der abends ausliefert. Die Nachfrage ist in letzter Zeit größer geworden. Gerade Ältere nehmen das Angebot gerne an.

Was ist, wenn die Nachfrage steigt?

Ich habe noch ein bis zwei Fahrer in petto, die ich einsetzen könnte. Bis zu einem gewissen Maß ist das also machbar.

Sie wirken sehr entspannt ...

Ich bin froh, dass ich meinen Mitarbeitern weiter ihr Gehalt zahlen kann und wir die Gesellschaft mit unserer Arbeit mit stützen. Aber wenn die Kunden auch bei uns zwei Monate ausblieben, müssten wir uns natürlich etwas überlegen.