Heidelberg. (dns) Am Mittwoch endet die Ausgangssperre für die knapp 800 Bewohner des Ankunftszentrums. Während die Behörden die Maßnahme verteidigen, gibt es aber auch Kritik an dem Vorgehen: "Ich weiß nicht, ob man das nicht hätte anders lösen können", sagt Sigrid Zweygart-Pérez, die als Seelsorgerin im Ankunftszentrum tätig ist. Schließlich seien davon pauschal alle Geflüchteten betroffen gewesen, auch die, die bereits früh negativ getestet worden waren. Aber auch bei der Umsetzung sieht die Pfarrerin viele Probleme:

> Kaum Schutz vor Infektion: Trotz des Arrestes seien die Bewohner nicht ausreichend geschützt. "Die Zimmer beziehungsweise die Belegung lassen die geforderten Abstandsregeln nicht zu", betont Zweygart-Peréz. "Die Menschen haben große Angst, sich zu infizieren."

> Keine Einkaufsmöglichkeiten: Auch der Kiosk in PHV war zeitweise geschlossen. Da die Menschen jedoch nicht raus konnten, hatten sie keine Möglichkeit, sich Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen – etwa Zigaretten oder Handykarten. Zwar bekommen sie Essen im Zentrum, aber das deckt nicht alle Bedürfnisse: "Eltern etwa, deren Kinder das Lageressen nicht vertragen, konnten nichts im Supermarkt kaufen", beschwert sich die Pfarrerin.

> Keine Freizeitangebote: Viele Ehrenamtliche können wegen der Pandemie nicht auf das Areal. Ihre Angebote fallen weg und auch sonst finde wenig statt, bemängelt Zweygart-Pérez. Die Kontakte mit anderen Bewohnern sind begrenzt. "Die Menschen leiden unter Einsamkeit."

> Kein Internet: Es ist ein Thema, das Ehrenamtliche schon lange bemängeln: In PHV gibt es kaum W-Lan. "Selbst in den Quarantäne-Häusern gibt es kein stabiles Netz. Sind die mobilen Daten aufgebraucht, sind die Leute quasi von der Außenwelt abgeschnitten." Zudem bleibe ihnen so der Zugang zur Online-Beratung durch die Sozial- und Verfahrensberatung oder Online-Sprachkursen verwehrt.