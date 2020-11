Mindestens vier Wochen lang bleiben auch die Bars in der Unteren Straße geschlossen. Viele junge Menschen nutzten deshalb am Samstag noch mal die Gelegenheit, dort feiern zu gehen – wenn auch nur bis 23 Uhr. Fotos: Philipp Rothe

Von Katharina Kausche

Heidelberg. In der Innenstadt ist mächtig was los – eine Gruppe von Jugendlichen beschallt mit einer Box den Marktplatz, die Schlange vor dem "Gloria" ist lang und Hartgesottene sitzen – eingehüllt in Decken – plaudernd draußen vor den Restaurants. Es ist eine bunte Mischung, die am Samstag in der Altstadt unterwegs ist. Stammgäste treffen auf Partygänger und auf Nachtschwärmer. Sie alle wollen den Abend für einen letzten Restaurantbesuch, ein letztes Bier ausnutzen, bevor Bars und Restaurants für mindestens vier Wochen schließen müssen.

Es geht unterschiedlich zu in den Bars in der Unteren Straße am Samstagabend. In der einen Kneipe sitzen die Menschen dicht an dicht auf engstem Raum, nebenan wird an den meisten Tischen zumindest der Mindestabstand eingehalten. Einlasskontrollen gibt es nicht, Türsteher sieht man kaum. Es ist viel los. Dabei ist es erst 21 Uhr. Wenn die Bars früher schließen, dann fängt man eben früher an zu trinken.

Um halb zehn ist es voll im "Lager". Nora, Hanna und Caro haben einen Tisch ergattert, sie waren rechtzeitig da. Ein richtiger Halloween-Abend als Abschluss sollte noch drin sein. "Wir wissen ja nicht, wann wir wieder weggehen können", sagt Hanna und rückt ihr rotes Bandana zurecht. Die drei Studentinnen fallen auf in ihren Piratinnen-Kostümen. Nur wenige haben sich am Samstag zu Halloween verkleidet. In kürzester Zeit strömen mehrere Grüppchen in den Schankraum, bleiben zunächst unschlüssig mitten im Raum stehen, Tische sind nicht mehr frei. Eigentlich wie früher. Vorne im "Reichsapfel" das gleiche Spiel. Also stehen bleiben? "Sorry, wir haben keinen Platz mehr", sagt der Barkeeper. "An der Bar lehnen ist nicht."

Drei Freunde im „Mohr“ bei der letzten Runde. Zum Teil war es in den Bars aber auch mächtig voll. Foto: Rothe

Die Frustration ist groß bei den Wirten in der Unteren Straße. Auch am letzten Samstagabend läuft das Geschäft nicht wirklich gut. Obwohl um 22 Uhr augenscheinlich alle verfügbaren Plätze in den Bars besetzt sind. Es sei weniger los als in den vergangenen Wochen, sagt ein Wirt, der nicht namentlich genannt werden möchte. "Die Leute sind schon im Lockdown-Modus", sagt Simon Wakeling vom "Mohr". An einem Ecktisch sitzen Tim, Björn und Carsten. Von "Lockdown-Modus" bemerken sie nicht viel, sagen die drei. "Wir sind eher überrascht, wie viel heute los ist", sagt Tim und nippt an seinem Bier. Ob sie sich deshalb unsicher fühlen? "Nein, das Risiko ist hier auch nicht größer als woanders."

So sieht das auch Simon Wakeling. "Es ist eine Katastrophe, dass wir schließen müssen, aber was sollen wir dagegen tun", sagt er. "Wir sind den Entscheidungen der Politik ausgeliefert." Ein wenig versöhnlich zeigt er sich trotzdem. "Politiker möchte ich jetzt auch nicht sein", sagt er. "Egal was sie tun, sie kriegen immer einen drauf." Jetzt müsse es aber Perspektiven geben, Hilfen für die Gastronomie. Denn: "Wir brauchen Kultur."

Im Wirtshaus „Zum Spreisel“ setzten sich die Inhaber Maria (r.) und Peter Ueberle (l.) am letzen Abend zu zwei Stammgästen. Foto: Rothe

Abseits der Gastronomie in der Unteren Straße sind die Restaurants gut besucht, es geht eher gemütlich zu. An der Alten Brücke ist man zumindest im "Wirtshaus zum Spreisel" mit dem Wochenende zufrieden. Man sei ausgebucht, sagt Maria Ueberle, die mit ihrem Ehemann Peter das Gasthaus leitet. "Alle unsere Stammgäste wollen noch mal vorbeischauen." Die letzten Tage seien emotional. "Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, dann wird alles zu viel", sagt Maria Ueberle. "Dabei ist das wichtigste, dass wir gesund sind." Und außerdem: Anderen Restaurants gehe es schlechter. "Wir haben unsere Heidelberger Stammkunden, auf die wir uns verlassen können", sagt sie. "Den Kopf hängen zu lassen bringt auch nichts."

Zurück in die Untere Straße. Es geht auf 23 Uhr zu, die Gasse ist voll. Der "Reichsapfel" ist schon zehn Minuten vor elf leer, die Stühle werden hochgestellt. Auch aus dem "Kaiser" gegenüber strömen die Gäste auf die Straße. Die "Destille" kostet noch die letzten Minuten aus, hier sind die Fensterlamellen schon zu und die Stühle draußen abgebaut, bevor langsam auch die letzten Gäste gehen. Grüppchen stehen auf der Straße, unschlüssig, wohin es gehen soll, man fällt sich in die Arme. "Was soll’s, ist ja eh das letzte Mal", tönt es aus einer Gruppe vor dem "Kaiser". Es dauert, bis sich die Menschen verstreuen, ein paar hartnäckige Nachtschwärmer trinken noch auf der Straße weiter. Für die meisten geht es allerdings nach Hause.