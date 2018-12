Heidelberg. (kaz) Linda sieht in ihrem weißblauen Dirndl besonders reizend aus. Nacheinander hat sie drei Stück anprobiert, sich für eins entschieden und überlegt nun, welche Schuhe am besten dazu passen. Es ist ihr erstes Kleidungsstück in der Kategorie "Trachtenmode" und ganz nebenbei auch noch ein Schnäppchen. Der Grund: Das Fachgeschäft "Classic Country Clothing" in der Hauptstraße schließt nach über 25 Jahren seine Pforten - und wartet deshalb mit besonderen Angeboten auf.

Die Inhaber Alan und Christine Cartwright haben schon länger ein schwindendes Interesse bei ihren Kunden verspürt, berichten sie. Jahrelang profitierten sie von "reichen Amerikanern und Japanern", aber auch Arabern, die Gefallen an der Mode gefunden hatten. Doch das hat sich mittlerweile geändert, wie Alan Cartwright erklärt.

Der Engländer kam einst als Student nach Deutschland, schlug beruflich aber ganz andere Wege ein und ist nun schon lange in der Textilbranche tätig. Sein heutiges Traditionsgeschäft hieß früher "Best of British". Damals waren noch Shetland-Pullover der Renner. Das "Dirndl" erlebte dann vor einigen Jahren seine Renaissance, wobei jedoch auch Billigware den Markt überschwemmte.

Ganz anders bei "Classic Country Clothing": Hier gab es schon immer hochwertige Trachtenmode, das "Jankerl" für den Herrn, Hemden, Blusen, Pullover, aber auch Mützen. Der Besuch beim Räumungsverkauf lässt sich derzeit noch mit einem Besuch des Weihnachtsmarkts verbinden. Aber auch danach bleibt Trachtenfreunden noch Zeit: Das Geschäft schließt erst Mitte Februar. Danach möchten die Cartwrights ihren Ruhestand genießen.

Info: "Classic Country Clothing" in der Hauptstraße 192 ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.