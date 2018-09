Heidelberg. (pne) Auch drei Monate nach dem verheerenden Brand in der St.-Anna-Gasse bleibt eine Frage noch immer ungeklärt: Wie konnte es dazu kommen? "Wir können nur Vermutungen anstellen. Eine eindeutige Ursache ist uns bislang nicht bekannt", sagte ein Polizeisprecher der RNZ.

Ausschließen könne man aber, dass es sich in diesem Fall um Brandstiftung handele. Die Hausnummer 3 - hier brach am 27. Mai im Innenhof ein Feuer aus und arbeitete sich anschließend bis in den Dachstuhl empor - ist von außen nach wie vor komplett eingerüstet.

Immerhin: Die Bewohner haben unterdessen ihre Wohnungen wieder bezogen. Und auch die im Haus befindlichen Geschäfte "Blume sucht Vase" und "Papier + Form" haben wieder regulär geöffnet.

Bei dem Brand entstand ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro.