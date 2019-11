Von Karla Sommer

Heidelberg-Kirchheim. Über Prachtstraßen verfügt Kirchheim nicht - sowohl in der Anlage als auch in den Ausmaßen. Und so hat das ehemalige Dorf, das 1920 eingemeindet wurde, ein Problem - ein Problem mit den Autos, ein Problem mit den Radfahrern und deshalb auch mit den Fußgängern. Das konnte man bei einer Begehung - veranstaltet von der Stadt und durchgeführt von der der Karlsruher "Planersocietät" - hören und auch erleben.

Es war die zweite Stadtteilbegehung, die unter dem Thema "Gehen - sitzen - spielen" lief. Hintergrund ist, dass Heidelberg als eine von acht Kommunen vom baden-württembergischen Ministerium für Verkehr für einen Fußverkehrs-Check ausgesucht wurde - mit dem Ziel, die Wege für Kinder und Senioren sicherer, komfortabler und barrierefrei zu machen. Das geht natürlich nur, wenn die Menschen das bestehende und kommende Angebot auch annehmen.

Doch einige der teilnehmenden Kirchheimer Bürger und Bürgerinnen, unter ihnen auch der Stadtrat und Polizist Michael Pfeiffer, machten auf beiden Rundgängen darauf aufmerksam, dass beispielsweise Ampeln oder Zebrastreifen oft nicht genutzt würden, aber auch - so sie es gibt -, schlecht geplant wurden. Und an anderer Stelle, so an der Albert-Fritz-Straße, die an der Geschwister-Scholl-Schule liegt, fehlen sie ganz.

Wurde beim ersten Fußverkehrs-Check Kirchheims Südwesten abgelaufen, so war es diesmal die nord-östliche Region, beginnend an der Geschwister-Scholl-Schule. Über die Breslauer Straße führte der Weg zur Lochheimer Straße und die Schäfergasse. Dann ging es zur Schwetzinger Straße, um anschließend vom Odenwaldplatz über die Odenwaldstraße zum S-Bahnhof zu gelangen. Zwei große Probleme tauchten dabei auf: Die Straßen sind überwiegend so eng, dass die Autos auf dem Gehweg parken und auch noch die Ecken zuparken und gerade Kindern so die Sicht nehmen. Besonders die Schwetzinger Straße bereitete der kleinen Gruppe, darunter Nico Rathmann vom Heidelberger Amt für Verkehrsmanagement, Sorgen.

Hier fährt die Straßenbahn, auf deren Gleise die Autos oft ausweichen müssen. Der Grund: andere Autos parken am Rand - halb auf der schmalen Fahrbahn, halb auf dem Gehweg, und die Fußgänger, wie Senioren mit Rollator oder Eltern mit Kinderwagen, kommen nicht vorbei. Ein weiteres Problem: Radler fahren unbekümmert entgegen der Einbahnstraße - und das entweder auf dem Fußweg oder auf den Gleisen und sind dann nicht nur selbst gefährdet, sondern bringen auch die anderen Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Unter diesen wichtigen Aspekten geriet der Vorschlag von Raphael Domin von der "Planersocietät", auch für Sitzgelegenheiten und Spielangebote im öffentlichen Raum zu sorgen, in den Hintergrund.

Hans-Jürgen Heinath hat sich als ehrenamtlich tätiger Mitarbeiter des Seniorenzentrums am Odenwaldplatz viele "Problemecken und Problemstraßen" in Kirchheim gemerkt - besonders die für ältere Menschen. Er wird diese auch beim Abschlussworkshop mit Vertretern der Stadt, den Kinderbeauftragten und der Interessengemeinschaft Fußverkehr Heidelberg am 20. November um 18 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule thematisieren - ebenso wie Michael Pfeiffer seinen Schwerpunkt. Als ehemaligem Kinderbeauftragten und Verkehrserzieher liegen ihm besonders die schwächsten Verkehrsteilnehmer am Herzen. Seine Ansicht ist nicht nur für Kirchheim wegweisend: "Wenn man etwas verkehrssicher machen will, dann muss man es mit den Augen der Kinder sehen."