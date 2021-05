Die Doktoranden Michael Kienhöfer und Maximilian Mönnig (v.l.) können ein Jahr lang unbeschwert an ihrem Forschungsprojekt in der Krehl-Klinik arbeiten. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die beiden jungen Medizinstudenten haben ihr Herz gerade an die Forschung verloren. Sie hoffen, am Heidelberger Universitätsklinikum neue Zugänge zu Therapien gegen Blutkrebs zu finden. Michael Kienhöfer (23) und Maximilian Mönnig (21) freuen sich jetzt über die mit jeweils 10.000 Euro dotierten Promotionsstipendien, die ihnen ein Jahr lang unbeschwerteres Arbeiten ermöglichen sollen. Beide wurden von der Deutschen José-Carreras Leukämie-Stiftung und der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) für das Stipendium ausgewählt.

Maximilian Mönnig, der aus der Nähe von Bielefeld kommt, schaut sich die nach einer Therapie verbleibenden Tumorzellen bei einer akuten lymphatischen Leukämie (ALL) auf ihren Stoffwechsel, ihre Herkunft und ihre Genexpression an. So will er herausfinden, wie Rückfälle dieser schlecht heilbaren Krankheit zu vermeiden wären. Die Arbeit im Labor, die Phasen der Analyse am Computer findet er interessant und abwechslungsreich. Weil ihm das Stipendium monatlich 800 Euro bringt, kann er sich darauf konzentrieren und muss in diesem Jahr weder nebenher weiterstudieren, noch als Nachhilfelehrer für Mathematik und Physik arbeiten.

Physik hat Mönnig zuerst studiert, mit gerade 18 Jahren. "Ich forsche zwar gerne, aber mir sind der Patientenkontakt und die menschliche Nähe wichtig", stellte er fest und machte einen kleinen Umweg über die Zahnmedizin zur Medizin. Und Heidelberg als Studienort sollte es sowieso sein. "Ein guter wissenschaftlicher Standort und eine Stadt mit Lebensqualität", findet Maximilian Mönnig. Deshalb sitzt er auch nicht Tag und Nacht vor dem Computer. Trotz Promotionsarbeit und Corona, lacht der 21-Jährige, gelinge es ihm, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und auch mal einen schönen Abend zu genießen.

Er braucht noch zwei Studienjahre und ein praktisches Jahr im Arztberuf. Ein Auslandsaufenthalt soll da noch drin sein, bevorzugt in Schweden. Warum gerade dort? Dort seien gute Bildung und Forschung möglich, und das schwedische Gesundheitssystem will er sich ebenfalls anschauen. Schwedisch lernt Maximilian Mönnig schon; er findet die Sprache gar nicht schwer. Letztlich aber würde er gerne zurückkommen nach Heidelberg und an der Uniklinik den Arztberuf mit Forschung verbinden. "Patientenkontakt kann erfüllend sein – und genauso das Entwickeln neuer Therapiemöglichkeiten."

Michael Kienhöfer aus Schwäbisch Gmünd denkt genauso. Schließlich gebe es in Heidelberg mit der Universitätsklinik und dem Deutschen Krebsforschungszentrum die besten Möglichkeiten für Forscher, findet er. Doch auf Nachfrage erfährt man: Er hat die Idee, nach dem Studium als praktischer Arzt zu arbeiten, noch nicht ganz abgeschrieben. "Das ist für mich immer noch attraktiv, weil es abwechslungsreich ist und man selbstständig arbeiten kann." Ein Praktikum bei einem Arzt in seiner Heimatstadt hat ihn da eigentlich bestärkt.

Über sein Stipendium, das ihm jetzt in seinem achten Semester Zeit für die Forschung gibt und vielleicht die Möglichkeit, in den Fachgesellschaften andere Wissenschaftler kennenzulernen, freut sich der 23-Jährige. Zusammen mit seinem Betreuer Dr. Cornelius Pauli arbeitet er am eigenen Projekt, genau wie Mönnig in der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie. Sie suchen Fehlsteuerungen in Zellprogrammen bei akuter myeloischer Leukämie (AML) und Medikamente, die hier eingreifen könnten. Im Endeffekt gehe es um die in Krebszellen veränderte RNA, die Ribonukleinsäure, die genetische Information in Proteine umsetze, sagt Kienhöfer. Die AML lasse sich derzeit mit Chemotherapie nur schwer behandeln und es gebe viele Rückfälle.

Forschung in Gesellschaft statt Homeoffice alleine ist für Michael Kienhöfer toll. "Es gibt in der Klinik noch sechs Doktoranden in anderen Gruppen, alle sind offen und engagiert, die Atmosphäre und die Betreuung sind super," findet er. "Das ist echt klasse für Einsteiger in der Grundlagenforschung."