Heidelberg. (kaz) Zwei Tage wurde in der Heidelberger Altstadt gefeiert und geschwitzt: beim 41 Brückenfest. Das Brückenfest besticht nicht nur durch seine bevorzugte Lage im Herzen der Altstadt, sondern auch durch Livemusik an zwei Tagen. Das ist längst zum Markenzeichen geworden. Nur wenige andere Vereine geben Bands noch eine Bühne. Rund 70 Ehrenamtliche sorgen beim Brückenfest für das leibliche Wohl der Gäste. Derweil muss man die Männer am Grill nicht bedauern. Diese bekommen nämlich auch bei Temperaturen von über 35 Grad im Schatten immer noch eine frische Brise vom Neckar ab. Auf diese Abkühlung sei einfach Verlass, ist vor Ort zu erfahren. Also werden weiterhin Steaks und Würstchen gewendet.

Brückenfest Altstadt Heidelberg - die Fotogalerie