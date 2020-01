Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Schlägerei kam es in der Kettengasse am frühen Sonntagmorgen. Laut Polizeibericht war ein 21-Jähriger in Begleitung eines Freundes gegen 4.25 Uhr dort zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von einer Personengruppe plötzlich ohne offensichtlichen Grund angegriffen wurde.

Ein 22-Jähriger schlug dem 21-Jährigen dabei unvermittelt mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Ein 27-Jähriger soll dabei ebenfalls auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben. Zeugen teilten mit, dass zumindest einer der beiden Angreifer willkürlich weitere Passanten geschlagen habe.

Als die alarmierte Streifenwagenbesatzung kurz darauf vor Ort eintraf, wollten die beiden Schläger in Richtung Zwingerstraße weggehen. Die Beamten konnten sie aber einholen und kontrollieren.

Dabei stellte sich heraus, dass die beiden jeweils mehr als ein Promille intus hatten. Sie wurden im Anschluss mit auf das Polizeirevier genommen.

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefonnummer 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.