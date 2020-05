Auf dem Parkplatz des Messplatzes in Kirchheim demonstrierten am Samstag rund 100 Menschen. Das offizielle Motto: „Für den Schutz des deutschen Grundgesetzes“. Foto: Rothe

Von Hans Böhringer

Heidelberg. Wieder demonstrierten sie "für den Schutz des deutschen Grundgesetzes", so das offizielle Motto des Protests am Samstag. Dass die "Anti-Corona-Demo" nun erstmals auf dem Parkplatz des Kirchheimer Messplatzes stattfand, und nicht wie die letzten vier Samstage auf dem zentralen Uniplatz, liegt am Zuwachs der vergangenen Wochen. 400 Demonstranten, 100 Gegendemonstranten und 100 Zaungäste waren es laut Polizei am 9. Mai in der Altstadt. Und für die fünfte Demo am Samstag hatte der Anmelder nun sogar 1000 Teilnehmer angekündigt.

Zu viel für den kleinen Uniplatz: Die Stadt Heidelberg als Versammlungsbehörde hielt es bei so vielen Demonstranten nicht mehr für möglich, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Also wurde die Demo auf den Parkplatz des Messplatzes in Kirchheim verlegt. Letztlich kamen am Samstag dann aber nur rund 100 Demonstranten – vielleicht auch, weil viele angesichts des wenig prominenten Heidelberger Standortes nun auf ähnliche Demos in Stuttgart und Mannheim ausweichen.

Die Stimmung ist etwas angespannt am Samstagnachmittag: Die 100 Teilnehmer stehen auf dem Parkplatz, am Rand noch ungefähr 40 Schwarzgekleidete mit Antifa-Bannern. Von dieser Gruppe kommen laute Zwischenrufe: "Ihr hängt mit Nazis rum." Trotz verbaler Provokationen zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten bleibt es weitgehend friedlich.

Wieso sie heute hier sind, beantworten die Teilnehmer der Demo individuell sehr unterschiedlich. "Wir demonstrieren für die Einhaltung der Grundrechte", erklärt einer. Man müsse nur die Medien aufmerksam verfolgen, dann sehe man die Verletzungen der Rechte, meint er. Zu den Corona-Maßnahmen will er sich nicht äußern – "das ist nicht Thema der Demo", sagt er.

Viele hier sehen das anders. Eine Lehrerin aus Nussloch erklärt, im Moment würden "Menschenrechte mit den Füßen getreten". "Für Impffreiheit" steht auf ihrer Gesichtsmaske. Die bezeichnet sie als "Maulkorb", so etwas bei einer Demo zu tragen, widerstrebe ihr eigentlich. Aber sie hält sich an die Vorschriften – im Gegensatz zu den Politikern, wie sie meint: "Die tragen die Maske nur für die Kamera." Sie ist empört über den Kurs der Politik. Vielen Experten habe man gar nicht zugehört, die erklärt hätten, dass es sich um ein "ganz normales Virus" handele. "Wir werden alle in die rechte Ecke gestellt", sagt sie.

Einige Schritte entfernt hält ein Mann ein Schild mit der Aufschrift: "Wehren wir uns gegen Plandemie-Faschisten Gates, Soros, Rothschild." Das Wort "Plandemie" soll bedeuten, es handele sich um eine planmäßig herbeigeführte Pandemie. Die Namen der Rothschild-Familie und des amerikanischen Investors George Soros tauchen häufig in antisemitischen Verschwörungserzählungen auf. Demnach würden angeblich im Verborgenen agierende Mächte das Weltgeschehen lenken – und nun auch die Coronakrise.

Findet die demonstrierende Lehrerin solch ein Schild problematisch? Der Aussage über Bill Gates könne sie sich anschließen, meint die Lehrerin. Die Frage, sagt sie, sei doch: "Wer hat ein Interesse an der Pandemie?" Ihre Schüler erziehe sie dazu, Fragen zu stellen – zu Microsoft-Gründer Gates fallen ihr einige ein: "Wer ist der denn? Er diktiert die WHO!"

"Gib Gates keine Chance" – diesen Schriftzug liest man auf vielen T-Shirts und Plakaten, die auch verkünden: Es gebe ein Komplott, der Milliardär unterwandere die Regierung. Auch ein Redner mutmaßt, Gates wolle die Weltbevölkerung impfen und gleichzeitig "reduzieren". "Eine Impfpflicht kommt durch die Hintertür", sagt er.

An die Lockerungen der Corona-Verordnungen wollen die Redner nicht recht glauben, die zweite Welle sei ja schon angekündigt, sagen sie. Es werde enorme wirtschaftliche Schäden geben, die sich mit der Bedrohung durch Corona nicht rechtfertigen ließen. Die Freiheitseinschränkungen dürfe man nicht länger hinnehmen, betont eine Rednerin und ruft: "Lassen wir unser deutsches Herz sprechen." Viele aus der Menge antworten lautstark mit einem wiederholten "Wir sind das Volk".

Einige der Demonstranten sind aus der Umgebung angereist. Ein Heidelberger erklärt, er sei hier, um sich "ein Bild zu machen". Auf die Frage, ob ihm manche Aussagen hier zu weit gingen, sagt er: "Freie Meinungsäußerung ist ein Grundrecht." Es gebe hier zwar schon "Aluhüte" – also Verschwörungstheoretiker –, aber auch die hätten ein Recht, gehört zu werden. Er kritisiert die Medien, diese würden oft abstruse Theorien und fundierte Kritik an den Maßnahmen in einen Topf werfen. So seien Atembeschwerden durch Masken keine Verschwörungstheorie, das könne man in medizinischen Fachzeitschriften lesen.