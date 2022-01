Heidelberg. (dpa/lsw) Der Ausbruch der Vogelgrippe in einem Teil des Heidelberger Zoos hat nun doch Folgen für den ganzen Tiergarten. Von diesem Donnerstag an wird der Zoo nach Angaben der Verwaltung vorübergehend und mit offenem Ende geschlossen, um eine weitere Ausbreitung der Viren zu verhindern. Nach dem Tod einer Rothalsgans an der Vogelgrippe seien Erreger auch bei anderen Vögeln gefunden worden, die mit dem gestorbenen Tier auf dem See gelebt hätten, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Landwirtschaftsministerium, Stadt und Zoos arbeiteten an einem Konzept zur Wiedereröffnung. Außerdem würden weiterhin alle Vögel des Zoos untersucht.

Das Virus sei derzeit europaweit stark verbreitet. Nach Schätzungen des Tierparks könnte sich die Rothalsgans bei einem der Wildvögel angesteckt haben, die regelmäßig den Zoo anfliegen. Zunächst waren nur die begehbaren Volieren geschlossen und Vögel an ihre Rückzugsorte gebracht worden.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 17.37 Uhr

Nach Vogelgrippe-Fall müssen jetzt die Vögel in Quarantäne

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Kontaktbeschränkungen und Quarantäne – was nach zwei Jahren Pandemie für Menschen nicht mehr ungewöhnlich ist, gilt jetzt auch für die Vögel im Heidelberger Zoo. Vor wenigen Tagen haben Tierpfleger eine tote Rothalsgans im Gehege am Geysir-See entdeckt. Das Tier war mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N1 infiziert, wie eine pathologische Untersuchung ergab.

Es ist das erste Mal, dass im Zoo ein Vogelgrippe-Fall nachgewiesen wurde. Was das für den Tierpark und seine gefiederten Bewohner bedeutet, macht ein Vor-Ort-Besuch am Montagnachmittag deutlich. Über 400 Vögel leben im Heidelberger Zoo und die Mitarbeiter arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, sie alle zu schützen. Seit Tagen sind Handwerker beschäftigt.

Überall werden Planen über die Dächer der Volieren gezogen, um zu verhindern, dass Kot von Wildvögeln zu den Zoo-Bewohnern gelangt. Besuchern ist der Zutritt zu den begehbaren Volieren untersagt, Zoomitarbeiter tragen im direkten Kontakt mit den Tieren Schutzanzüge, dicke mit Desinfektionsmittel getränkte Matten vor den Häusern und Volieren sollen verhindern, dass das Virus versehentlich mit Schuhen eingetragen wird. Auch das Menschenaffenhaus ist nicht zugänglich, weil darin Vögel wohnen und frei herumfliegen.

Das Wasser vom Teich am Geysir, also im Gehege, in dem die Gans gefunden wurde, ist abgelassen. Sämtlichen Vögeln, die dort leben, wurden Blutproben entnommen. Die Fische wurden selbstverständlich gerettet und umgesiedelt. Der leere Teich ist ein trostloses Bild im ohnehin schon grauen Januar, aber zum Schutz der Tiere ist die Maßnahme notwendig. "Damit wollen wir den Anreiz für einfliegende Enten gering halten", erklärt Zoodirektor Klaus Wünnemann. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wurde der Grippe-Erreger von Wildvögeln eingeschleppt.

In diesem Zusammenhang hat Wünnemann eine wichtige Botschaft: Wer einen kranken oder verendeten Vogel findet, sollte ihn auf keinen Fall in die Hand nehmen – auch nicht mit Handschuhen – sondern grundsätzlich das Veterinäramt informieren. Gleichzeitig betont Wünnemann, dass sich Zoobesucher selbst keine Sorgen machen müssen. Einerseits hätten sie wegen der Quarantäne ohnehin keinen direkten Kontakt zu den Vögeln im Zoo. "Und das Ansteckungsrisiko ist äußerst gering."

Auch der Flamingo-Teich wird nun noch abgelassen, die Tiere müssen nach drinnen umziehen. Die Graumöwen und Inkaseeschwalben, die sich normalweise im "Küstenpanorama" beobachten lassen, sind schon ins Haus gewandert, ihre Voliere ist zu groß, um sie ganz abzudecken. Die Perlhühner und Pelikane sind ebenfalls schon drinnen, sie haben ein Plätzchen im Afrikahaus bekommen. "Schön ist die Quarantäne für die Vögel nicht", sagt Wünnemann.

Umso mehr hofft er, dass es bei diesem einen Infektionsfall bleibt. Dass die Vögel im Zoo in großer Zahl erkranken, diese Sorge hat Wünnemann nicht. "Aber ein Vogel, der jetzt sein Nest bauen würde, holt das nicht unbedingt nach." Wie lange die Tiere in Quarantäne bleiben müssen, weiß im Moment niemand. Auch das ist abhängig davon, ob es in der Umgebung zu weiteren Infektionen kommt.

Info: Der Zoo freut sich dennoch auf Besucher. Infos und Tickets unter: www.zoo-heidelberg.de.