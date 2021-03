Von Sarah Hinney

Heidelberg. Zaghaftes Aufatmen nach dem Lockdown – auch der Heidelberger Zoo darf endlich wieder Besucher empfangen. Allerdings gelten gewisse Einschränkungen. Die RNZ sprach mit Zoodirektor Klaus Wünnemann darüber, worauf sich Besucher einstellen müssen, warum der Zoo an der Onlinebuchung festhält – und was dem Tierpark jetzt am meisten hilft.

Herr Wünneman, der Zoo hat wieder geöffnet. Wer hat sich darüber mehr gefreut – die Tiere oder die Menschen?

Ich glaube doch die Menschen. Der Druck bei den Menschen ist höher als bei den Tieren. Wir stellen gerade in diesen Zeiten fest, wie wichtig wir für viele Menschen sind. Übrigens nicht nur für Familien mit Kindern, sondern auch für unsere Dauerkartenbesitzer. Viele standen regelmäßig außen an der Neckarseite am Zaun, haben zu den Flamingos reingeguckt und gefragt, wann wir endlich wieder öffnen.

Gibt es Tiere, die sich jetzt erst wieder an die vielen Besucher gewöhnen müssen und bei denen sich die Menschen jetzt besonders rücksichtsvoll verhalten sollten?

Daran gewöhnen müssen sich eine ganze Menge Tiere. Einige sind viel aufmerksamer geworden gegenüber Einzelpersonen. Vernünftig verhalten sollte man sich im Zoo ja immer. Also auf den Wegen bleiben und nicht dolle rumlärmen. Mehr ist nicht nötig.

Die Kängurus haben Babys bekommen – was haben Zoobesucher in den vergangenen Monaten noch verpasst?

Die haben die Geburt von 20 Ferkeln verpasst. Die machen unseren Besuchern im Moment besondere Freude. Es ist ein Riesenspaß dabei zuzusehen, wenn sie über die Anlage toben.

Zoobesucher müssen ihre Tickets vorab buchen und online kaufen. Auf welche Einschränkungen müssen sie sich im Moment noch einstellen?

Wir müssen leider im Moment noch die Häuser geschlossen halten, der Aufenthalt ist nur im Freibereich möglich. Außerdem vermeiden wir alles, was dazu führen könnte, dass sich viele Menschen auf einem Fleck aufhalten. Es gibt also beispielsweise keine kommentierten Tierfütterungen zu festen Zeiten. Wenn wir das anbieten, strömen alle dorthin und es würde schwerfallen, Abstände einzuhalten.

Klappt das denn gut mit den Abständen?

Im Moment klappt es sehr gut. Selbst das Einhalten der Maskenpflicht ist überhaupt kein Problem. Wir öffnen den Zoo außerdem extra jetzt eine Stunde früher – bereits um 8 Uhr morgens. Das tun wir, um die Besucherströme zusätzlich zu entzerren. Und für Menschen, die besonders vorsichtig sind. Heidelberg ist nun nicht gerade eine Stadt der Frühaufsteher. Um diese Uhrzeit kann man also sicher sein, dass nicht viele Menschen im Zoo sind.

In Heidelberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell unter 50. Praktisch bedeutet das, der Zoo könnte auch ohne Online-Buchung wieder öffnen. Warum tun Sie das nicht?

Im Moment dürfen nur 1250 Besucher in den Zoo. Zum Vergleich, wir hatten auch schon mal 3000 Menschen hier. Es ist viel schwieriger, Menschen, die gekommen sind, wieder nach Hause zu schicken, als die Onlinebuchung fortzuführen. Wenn wir das mit der Buchung nicht machen würden, hätten wir gleich am ersten Nachmittag um 15 Uhr Besuchern sagen müssen, ihr dürft erst um 16 Uhr wiederkommen.

Vielen Zoos in Deutschland geht es aufgrund der Corona-Krise schlecht. Vergangenes Frühjahr warnten einige gar vor Notschlachtungen. In Heidelberg stand das zum Glück nie im Raum. Aber wie geht es dem Zoo finanziell?

Wir können das noch nicht genau sagen. Was wir aber sagen können: Wir sind der Stadt Heidelberg sehr dankbar, dass sie die Verluste, die wir im Frühjahr 2020 hatten, ausgeglichen hat. Auf jeden Fall wird 2021 ein viel schwierigeres Jahr, als es 2020 war. Was uns sehr enttäuscht, ist, dass kommunale Unternehmen keine Berechtigung mehr haben, die Januar- und Februarhilfen zu beantragen. Das finden wir nicht gut. Und: Baden-Württemberg gehört zu den Bundesländern, die für ihre Zoos überhaupt keine Unterstützung zur Verfügung stellen. Viele deutlich weniger wohlhabende Bundesländer hingegen unterstützen ihre Tierparks. Aber wir werden auch 2021 unsere Tiere nicht schlachten, sondern füttern. Trotzdem wissen wir bei einigen Dingen nicht, wie es weitergeht. Ob wir beispielsweise alle Gehege erneuern können, die wir erneuern möchten, ist unklar.

Was hilft dem Zoo denn jetzt am meisten?

Was uns 2020 viel geholfen hat, war die Solidarität der Menschen. Wir haben im vergangenen Jahr über 300 neue Tierpaten gewonnen. Am meisten können uns die Menschen aber unterstützen, indem sie sich an die Regeln halten. Nicht nur im Zoo – überall. Für uns ist wichtig, dass wir nicht nur geöffnet haben, sondern auch offen bleiben. Mein Kollege in Hannover ist am Boden zerstört, er darf nicht öffnen, die Inzidenz dort liegt über 100. Unser dringlicher Appell an alle Menschen ist: Verhaltet euch so coronagerecht wie möglich. Es geht bergauf, es wird geimpft, aber ein paar Wochen müssen wir jetzt noch durchhalten und vernünftig sein.