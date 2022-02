Heidelberg. (dpa/lsw) Mehr als einen Monat nach dem Ausbruch der Vogelgrippe ist im Heidelberger Zoo wieder Normalität eingekehrt: Besucher können die Vögel wieder in ihren üblichen Käfigen und Lebensräumen sehen. Die wegen Ansteckungsgefahr vorübergehend gesperrten Bereiche werden zum Start der Hauptsaison am 1. März wieder geöffnet, wie der Tiergarten am Montag mitteilte. Die Vögel kehren aus ihren Häusern oder mit Folien abgedeckten Volieren wieder in ihre gewohnte Umgebung zurück.

Nach dem Tod einer Rothalsgans an der Vogelgrippe Anfang Januar wurden Erreger auch bei anderen Vögeln gefunden, die mit dem gestorbenen Tier auf einem See im Zoo gelebt hatten. Daraufhin schloss der Zoo ab Mitte Januar für acht Tage ganz. Die Vögel in wurden in ihre Häuser oder Volieren gebracht, so dass Kontakt zu Wildvögeln vermieden wurde. Der Heidelberger Zoo zeigt 400 Vögel von 80 Arten, darunter seltene Socorro-Tauben und Hornvögel.

Keine weiteren Vogelgrippefälle nach Schließung

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es gibt gute Nachrichten – ab diesem Freitag öffnet der Zoo Heidelberg wieder seine Pforten. "Ich bin sehr, sehr erleichtert", sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann am Donnerstag gegenüber der RNZ. Anfang des Jahres war eine tote Rothalsgans im Gehege am Geysir-See aufgefunden worden. Die pathologische Untersuchung ergab, dass das Tier mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N1 infiziert war. Wenige Tage später war das Virus bei drei weiteren Tieren nachgewiesen worden, der Zoo musste daraufhin am 13. Dezember schließen, von den Tieren wurden weiter Proben genommen. "Danach hat es keine weiteren Fälle mehr gegeben", teilte Wünnemann am Donnerstag mit. Für die Besucher gibt es dennoch einige Einschränkungen. So dürfen keine Hunde mit in den Zoo gebracht werden. Im Zoo liegen Desinfektionsmatten aus, auf die Besucher mit ihren Schuhe treten sollen, um ein eventuelles Eintragen des Vogelgrippe-Virus durch Kot zu verhindern. Für Hundepfoten seien diese Matten aber ungeeignet, erklärt Wünnemann.

Das Zoo-Team hat auch darüber hinaus ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt, die Maßnahmen werden voraussichtlich für mehrere Wochen fortgesetzt. Das Konzept wurde durch das Friedrich-Löffler-Institut, die Stadt Heidelberg und das baden-württembergische Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz geprüft, bevor entschieden wurde, den Zoo wieder für den Besucherverkehr freizugeben.

Konkret bedeutet das, dass die Vögel derzeit nicht oder nur eingeschränkt zu sehen sind. Die Tiere befinden sich teilweise in abgeschlossenen Bereichen hinter den Kulissen. Die begehbaren Volieren, also das Küstenpanorama, die Sichlervolieren und die Südamerikavoliere, bleiben geschlossen. Dadurch sind auch die Faultiere nicht zu sehen. Auch das Menschenaffenhaus bleibt zu, da dort mehrere Vogelarten leben. Der Bereich um den Flamingosee ist gesperrt, beide Seen sind abgelassen, und die Waschbären können ebenfalls nicht besucht werden. Weil diese Hygienemaßnahmen einige Einschränkungen für Zoobesucher mit sich bringen, hat der Zoo für die Dauer der Maßnahmen seine Eintrittspreise für Tagesgäste gesenkt. Erwachsene zahlen vorübergehend acht Euro, Kinder vier Euro Eintritt.

"Unsere Vögel sind aktuell nicht zu sehen, und manche Bereiche des Zoos sind für Besucher gesperrt. Daher möchten wir unseren Besuchern mit den vergünstigten Eintrittspreisen etwas entgegenkommen", erklärt Wünnemann. Der Zoodirektor sagt aber auch: "Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn unsere Besucher auch weiter den normalen Eintrittspreis zahlen würden." Denn gerade jetzt bestehe ein erheblicher Mehraufwand.

Zum Hygienekonzept gehört auch, dass den Vögeln weiter regelmäßig Proben genommen werden. Es wird vermutet, dass das Vogelgrippe-Virus von Wildvögeln in den Zoo eingeschleppt wurde. Vor allem Gänse leben zahlreich am nah gelegenen Neckar. Laut Stadt können diese wild lebenden Tiere aber nicht auf das Virus getestet werden.

"Eine Beprobung lebender Gänse auf der Neckarwiese ist derzeit nicht vorgesehen und wäre auch nicht zielführend. Wildvögel einzufangen und bis zum Testergebnis festzuhalten, wäre unter den gegebenen Umständen nicht mit der Wahrung des Tierwohls vereinbar", teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Wer einen toten Vogel findet, soll ihn auf keinen Fall anfassen, sondern das Veterinäramt informieren – und zwar am besten an: veterinaeramt@heidelberg.de.

Klaus Wünnemann und sein Zoo-Team hoffen nun, dass keine weiteren Fälle im Zoo mehr auftreten. Nicht auszuschließen sei, dass der Zoo noch einmal kurzfristig vorübergehend geschlossen werden muss. "Das könnte der Fall sein, wenn wir beispielsweise noch einmal eine großflächige Desinfektionsmaßnahme durchführen müssen", so der Zoodirektor abschließend.

Info: Aktuelle Informationen und Preise finden sich auch im Internet unter: www.zoo-heidelberg.de.

