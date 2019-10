Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Zoo hat diesen Herbst zum ersten Mal das Zoo-Leuchten im Angebot. Seit rund fünf Wochen ist der Tiergarten donnerstags bis sonntags auch abends geöffnet -und wird von vielen bunten Zootier-Figuren und anderen Lichtquellen illuminiert. Auf einem Rundweg können Besucher den Zoo so in einer ganz besonderen Atmosphäre erleben.

Weil der Zuspruch der Heidelberger so groß ist, hat sich der Tiergarten nun entschieden, das Zoo-Leuchten um zwei Wochen zu verlängern - bis zum 29. November. "Besonders im Spätherbst, wenn es früh dunkel wird, kommen die leuchtenden Figuren und Lichtinstallationen so richtig zur Geltung", sagt Frank-Dieter Heck, Kaufmännischer Geschäftsführer des Zoos. "Und für das Halloween-Wochenende haben wir sogar noch eine kleine Überraschung parat."

Vom 31. Oktober bis 3. November bietet die Zooschule Besuche bei "Gruseltieren" an. An diesen vier Tagen können die Gäste des Heidelberger Zoo-Leuchtens gemeinsam mit den Zooschul-Rangern Spinnen, Schlangen oder Schaben ganz nahekommen. Zudem erfahren sie, wieso diese Tiere gar nicht so gruselig sind, sondern auch sehr nützlich sein können. Treffpunkt ist jeweils um 19 Uhr und 19.45 Uhr am Wunschbrunnen. Eine Anmeldung braucht es nicht, aber frühes Erscheinen lohnt, da die Plätze begrenzt sind.

An Halloween, 31. Oktober, dürfen Kinder, die abends verkleidet in den Zoo kommen, gratis zum Zoo-Leuchten. Und jeden Freitag dürfen Kinder abends mit einer leuchtenden Laterne umsonst rein.

Info: Zoo-Leuchten jeweils donnerstags bis sonntags von kurz nach Zooschluss bis 22 Uhr geöffnet. Oktober: kurz nach 18 bis 22 Uhr; November: kurz nach 17 bis 22 Uhr. Erwachsene zahlen 19 Euro, Kinder 7,50 Euro. Mit ausgedruckten Coupons von www.zoo-heidelberg.de zahlen Erwachsene nur 14 Euro.