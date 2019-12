Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wird das Adolf-Schmitthenner-Haus in der Heiliggeiststraße der neue Sitz der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik (HfK)? Die alte Idee, die vor Jahren schon einmal eingebracht und von örtlichen evangelischen Kirchenvertretern abgelehnt worden war, feiert offensichtlich Auferstehung. Gespräche zwischen Landeskirche und Stadtkirchenbezirk fokussieren sich jetzt darauf. Der Stadtkirchenrat, so Dekan Christof Ellsiepen auf RNZ-Anfrage, werde sich im Januar oder Februar damit beschäftigen; die badische Landeskirche, meinte Oberkirchenrat Matthias Kreplin in Karlsruhe, könne die Frage möglicherweise bereits im Dezember in ihren Gremien behandeln.

"Eine der vielen Ideen, aber nicht vollzogen", sagte Dekan Ellsiepen. "Wir sind am Sondieren, was möglich ist." Schließlich steht vor dem Auszug aus dem Schmitthenner-Haus die Frage, wohin die 20 Mitarbeiter der Kirchenverwaltung, die dort sitzen, sowie Dekanat und Schuldekanat umgesiedelt werden können. In den nächsten Jahren soll an der Providenzkirche das neue Gemeindehaus der Altstadtgemeinde entstehen. In dessen oberen Stockwerken gibt es dann sicherlich Platz. Doch ob dieser ausreicht, muss noch geklärt werden, wenn erst einmal die Baupläne vorliegen. In einer Zukunftswerkstatt Mitte März 2020 will die Altstadtgemeinde über den Raumbedarf im künftigen Gemeindehaus sprechen. Parallel müsste auch die Hochschule einen Bedarfsplan für ihr Lehrangebot für die rund 60 Studierende erstellen.

Es kann also noch ein bisschen dauern, bis ein Kaufvertrag zwischen Stadtkirche und evangelischer Landeskirche tatsächlich abgewickelt wird. Dass die Landeskirche mehrere Millionen Euro für einen Neubau oder Umbau der Musikhochschule in Heidelberg in die Hand nehmen will, ist allerdings längst beschlossen.

Nicht zuletzt wegen der von der Landeskirche gewünschten Erweiterung des Hochschulangebots in Richtung Kirchenmusik-Pop braucht man dort zusätzliche Band-Probenräume. "Das wird eng in der Hildastraße", sagt Rektor Martin Mautner. Auch die gesamte Haustechnik in dem 1971 bezogenen Gebäude gilt als veraltet. Behindertengerecht ist es schon gar nicht. Bei einer Erweiterung und einem Umbau in der Hildastraße, die seit vielen Jahren als Alternative im Raum stehen, müsste die Hochschule allerdings während der Bauzeit irgendwo provisorisch unterkommen.

Unzufrieden ist man in der Hochschule mit der verkehrsgünstigen Lage unweit des Hauptbahnhofes samt Parkplätzen im Hof ganz gewiss nicht. Aber: "Wir werden uns so kooperativ wie möglich zeigen", meinte Prof. Mautner auf RNZ-Anfrage. Denn eines kommt noch hinzu: Das Gelände der Hochschule, die vor 50 Jahren gebaut wurde, ist ein besonders attraktives Grundstück in der Stadt, das der Kirche auch wieder Geld einbringen kann. Investoren haben sicherlich längst ein Auge darauf geworfen und ausgerechnet, was man dort mit einer Wohnbebauung verdienen könnte.