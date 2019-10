Heidelberg. (hob) In den letzten beiden Wochen häufen sich bei der RNZ-Stadtredaktion die Klagen über den Kabelanbieter Unitymedia. Die Probleme begannen bereits am Wochenende vom 5. und 6. Oktober: Weder Fernsehen noch Internet würden funktionieren, berichteten gleich mehrere Leser.

Der Ausfall war auch ein großes Thema beim Seniorenherbst. Montags darauf teilte ein Sprecher von Unitymedia mit, dass die Probleme wieder behoben seien. Um die Störung zu beseitigen, habe man erst einmal die Straße aufreißen und den Fehler suchen müssen.

Kurzzeitig schien in der Tat wieder alles zu funktionieren. Doch nun meldete sich Günter Heidt aus dem Neuen Stücker in Ziegelhausen bei der RNZ-Stadtredaktion. Auch seine Nachbarn im Oberen Rainweg und Bekannte in der Wilhelmsfelder Straße klagten darüber, dass sie derzeit kein Fernsehen schauen könnten.

Und wenn man dann erbost beim Kundenservice von Unitymedia anrufe, hänge man 15 bis 18 Minuten in der Warteschleife. Die Antworten der Mitarbeiter seien immer dieselben: Man bittet um Verständnis, die Straße müsse aufgerissen werden. Zuletzt sagte ein Mitarbeiter zu Heidt, am Freitag müsse alles wieder funktionieren.

Mehrmals hakte auch die RNZ bei Unitymedia nach. Doch ein Sprecher konnte sich die Störung zunächst nicht erklären. Am Donnerstag gab es dann wieder eine vorübergehende Antwort: „Ein Techniker war vor Ort. Dieser hat ein defektes Bauteil an einem unserer Verteilerpunkte ausgetauscht. Bevor wir an dieser Stelle allerdings vorschnell Entwarnung geben würde ich Sie bitten, noch bis morgen zu verharren.“

Ein Kunde, mit dem er in Kontakt sei, wollte nach Feierabend überprüfen, ob alles wieder funktioniere. Laut der Netzüberwachung von Unitymedia müssten alle Werte gut sein.

Info: Haben Sie immer noch Probleme mit Unitymedia? Dann melden Sie sich bei uns: stadtredaktion@rnz.de