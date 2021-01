Von Xenia Miller

Heidelberg. Zara Kiziltas ist die Direktkandidatin der Partei "Die Linke" im Wahlkreis Heidelberg bei der Bundestagswahl. Fast einstimmig schickten ihre Parteigenossen am Samstag die junge Stadträtin ins Rennen. Gegenbewerber gab es keine.

17 Mitglieder hatten sich im Bürgerhaus am Gadamerplatz getroffen, 16 gaben Kiziltas ihre Stimme. "Ich freue mich über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde", sagte die junge Frau anschließend gegenüber der RNZ. Die 21-jährige Studentin hat gerade ihren Bachelor in Politikwissenschaften und Anglistik abgeschlossen, im April geht es für sie mit dem Master weiter. Seit 2019 sitzt sie gemeinsam mit Sahra Mirow und Bernd Zieger für "Die Linke" im Gemeinderat.

Soziale Gerechtigkeit, Queerfeminismus und Antirassismus sind Themen, die Kiziltas ganz besonders am Herzen liegen. "Viele wichtige Bereiche sind chronisch unterfinanziert", sagt sie mit besonderem Blick auf den Bildungsbereich. Gezeigt habe sich das an der "verschlafenen Digitalisierung der Schulen", was sich jetzt durch die Krise mehr denn je bemerkbar mache. Kiziltas will deshalb den Bildungsföderalismus beenden, damit "alle, egal woher sie kommen, eine gute Bildung" bekommen können.

Queerfeministische Maßnahmen, will sie auch im Bundestag vorantreiben. "Frauen und queeren Personen wird ihre Selbstbestimmung abgesprochen", kritisiert Kiziltas. Dies sei ebenso zu bekämpfen wie Gewalt gegen diese Gruppen. Wichtig sei ihr außerdem eine Asylpolitik, die nicht ausgrenze, nicht abschiebe und die wichtige Rolle Deutschlands in der Welt anerkenne. "Wir müssen es als Pflicht verstehen, migrantisierte und rassifizierte Menschen zu schützen", fordert die 21-Jährige. Als besonders wichtig empfindet sie es außerdem, benachteiligte Menschen im Parlament zu vertreten und ihnen eine Stimme zu geben.

Sahra Mirow, Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der "Linken" in Baden-Württemberg, gratulierte ihrer Stadtratskollegin Kiziltas mit einem Blumenstrauß und Marzipan. Es sei Zeit, das Zepter abzugeben, sagte Mirow, die bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen im Wahlkreis Heidelberg kandidiert hatte. An ihre Nachfolgerin als Bewerberin für das Mandat richtet sie lobende Worte: "Du stehst auch für die Verjüngung unserer Partei und bist eine sehr gut qualifizierte junge Frau."

Kiziltas betonte gegenüber der RNZ: "Auch im Bundestag braucht es eine sozialökologische Kraft, die gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie Druck im Bundestag ausübt. Ich freue mich auf den Wahlkampf und ein gutes Ergebnis." Auch Landtagskandidatin Mirow freut sich auf das große Wahljahr 2021. Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen werde vieles digital stattfinden, sagte sie. Analoge Flyer etwa werde es aber weiterhin geben. "Wir haben vor, viel coronakonformen Wahlkampf zu machen und zu zeigen, dass wir da sind", so Mirow.