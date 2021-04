Von Beate Stumpf

Heidelberg. Zehntausende Beschäftigungsverhältnisse in der Heidelberger Tourismusbranche – darunter auch die vieler Studierender – sind davon betroffen, zu 95 Prozent betrifft der Lockdown direkt diese Bereiche: Kultur, Gastronomie und Hotellerie. Und so richtig gute Nachrichten konnte Oberbürgermeister Eckart Würzner den Hoteliers auch nicht mitbringen, als er nun einige von ihnen besuchte: "Ich befürchte, bis Sommer rechnet keiner so richtig mit einer Erholung in der Hotellerie."

Nach kurzen Besuchen im "Bayrischen Hof" und im "Qube-Hotel" traf man sich bei Stephan Sporer, Direktor des NH-Hotels in der Bergheimer Straße. Das Haus gehört zu einer Kette mit 65 Hotels, die Zentrale sitzt in Berlin. "Wir haben nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ab August bis November dann einen guten Umsatz gemacht", erzählte er. Die Starthilfen im November und Dezember seien zwar spät, aber gut geflossen. Und man habe das Mittel der Kurzarbeit "massiv genutzt" und werde es wohl auch weiter tun. "Was uns perspektivisch fehlt, sind verlässliche Nachrichten. Wir können nicht runter und dann wieder hochfahren, um zu schauen, ob es sich lohnt. Das geht höchstens in kleineren Familienbetrieben."

Es werde wohl lange dauern, bis sich der internationale Tourismus auf das normale Maß einpegele, vermutete Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, der den OB begleitete. Die Stadt werde deshalb zunächst verstärkt auf eine deutschlandweite Tourismus-Werbekampagne setzen. Und für einen Neustart in der Kulturbranche gebe es jetzt Pläne, über die man demnächst informieren wolle, bestätigte auch Würzner.

Verstärkt warb Würzner für den Einsatz von Schnelltests und auch für die "Luca-App" zur Kontaktnachverfolgung, um Infektionsketten zu unterbrechen. "Wir werden sie in Heidelberg auf jeden Fall einsetzen", kündigte der OB einmal mehr an. Das "Tübinger Corona-Modell" hingegen fand er nur bedingt brauchbar: "Der Ansatz, mit Tests Infektionsketten zu stoppen und das mit einem Bonus für die Getesteten zu belohnen, ist gut. In Tübingen wird aber zu kurz gesprungen." Firmen, Verwaltungen, Universitäten oder Kliniken müssten "am besten täglich" mit einbezogen werden. Das Netzwerk der Testungen müsse erweitert werden.