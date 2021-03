Das Mariott-Hotel in Bergheim soll wachsen. In die Planungen hat Projektentwickler Roland Ernst nach eigener Aussage „unglaublich viel Geld und Arbeit reingesteckt“. Doch OB Würzner lehnt die Pläne mittlerweile ab und warnt: „Wir dürfen den Hotelmarkt nicht weiter überhitzen.“ Foto: Rothe

Von Holger Buchwald und Denis Schnur

Heidelberg. Die Ausbaupläne für das Marriott-Hotel am Neckar stehen womöglich vor dem Aus. Nach Umweltschützern und mehrere Stadtratsfraktionen spricht sich nun auch Oberbürgermeister Eckart Würzner ganz klar gegen das Projekt aus. "Aus meiner Sicht wäre das eine Fehlinvestition", sagte der Rathauschef bei seiner Pressekonferenz am Montag. Die Hotel-Betreiber wollen einen Anbau mit 160 Zimmern errichten und dabei den benachbarten "Penta-Park" in Teilen bebauen.

OB Würzner lehnt die Pläne jedoch nicht aus Gründen des Naturschutzes ab, sondern aufgrund der aktuellen Coronakrise, unter der die Hotelbranche in Heidelberg bereits massiv leide. "Wir dürfen den Hotelmarkt nicht weiter überhitzen", so Würzner. Wenn ohnehin viele Häuser in ihrer Existenz gefährdet seien, sei jeder weitere Neubau eine zusätzliche Bedrohung. Um den heimischen Markt zu schützen, sei er dafür, dass Projekte, die noch nicht begonnen wurden, derzeit nicht fortgeführt würden.

"Und dazu zählt auch die Erweiterung des Marriott-Hotels", so Würzner. Die Verträge dazu habe er noch nicht unterschrieben. Wenn das Thema am Donnerstag im Gemeinderat (16 Uhr, Übertragung im Rathaus) besprochen wird, will er dem Gremium empfehlen, dass es auch dabei bleibt. Dabei zeichnete sich bislang eine klare Mehrheit für das Projekt ab.

Roland Ernst, der mit seiner Projektentwicklungs GmbH seit Jahren an der Marriott-Erweiterung plant, reagierte auf Würzners überraschenden Vorstoß entrüstet: "Das lassen wir uns nicht gefallen. Wenn das so kommt, gibt das echten Zoff." Es sei keine Frage, dass die Stadt Heidelberg im Falle einer Ablehnung mit einer Schadensersatzklage rechnen müsse.

Ein ums andere Mal sei der Bebauungsplanentwurf auf den ausdrücklichen Wunsch der Stadt geändert worden. "Wir haben da unglaublich viel Geld und Arbeit reingesteckt", so Ernst. Der Gemeinderat hatte bereits im Dezember 2015 dem Bebauungsplan zugestimmt. Dass das Regierungspräsidium Karlsruhe später einen vorläufigen Baustopp verhängte, hatte mit den Änderungen zu tun, die die Stadträte damals durchgesetzt hatten. Als Kompensation für die Teilbebauung des "Penta-Parks" sollte nämlich, so der ausdrückliche Wunsch des Gemeinderates, eine sieben Meter breite auskragende Terrasse am Neckarufer für die Allgemeinheit geschaffen werden.

Baurechts- und das Umweltamt hielten diesen Eingriff in die Flussböschung damals für unbedenklich. Das Regierungspräsidium folgte jedoch einem Einspruch der Naturschutzverbände: Die Terrasse verstoße gegen den neu gefassten Paragrafen 38 des Wasserhaushaltgesetzes, demzufolge Gewässerrandstreifen besonders geschützt seien. Ernst wird in diesem Punkt sehr deutlich: "Das war ein Fehler der Stadt."

Trotzdem hatte er sich später darauf eingelassen, dass er als Kompensation für die gescheiterte Terrasse ein Teilstück der geplanten Neckarpromenade von der Altstadt bis nach Wieblingen finanzieren werde. Ein Kompromiss, dem der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 23. Februar sogar mit deutlicher Mehrheit zustimmte.

In den Augen von Roland Ernst sei der Neubau keine Konkurrenz zu den bestehenden Hotels. Denn er plant dort ein "Residence Inn", also kleine Appartements mit Küchenzeile, die als Unterkunft für Langzeitgäste wie Gastwissenschaftler oder Medizintouristen und deren Angehörige konzipiert sind. "Wenn der Gemeinderat jetzt zustimmt, dauert es sechs Monate bis wir die Genehmigung bekommen und 18 Monate bis alles fertig ist, vorher tut sich doch dort eh nichts", betont Ernst.

Daher sei die aktuelle Coronakrise kein Hinderungsgrund für das Projekt. Ernst würde der Stadt für das Teilstück des Penta-Parks 2,9 Millionen Euro bezahlen. Da er unter der Grünfläche jetzt schon eine Tiefgarage betreibt, zahlt er bislang für das Areal eine Erbpacht.