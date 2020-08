Weiße Tücher in Fenstern der Hauptstraße als Zeichen der Kapitulation Heidelbergs. Stadtarchiv Heidelberg/Foto: Lossen

Heidelberg. (ani) Die Diskussion um die Existenz oder die Nicht-Existenz der Flugblätter mit der Aufschrift "Heidelberg wollen wir schonen, denn da wollen wir wohnen" reißt nicht ab. Zahlreiche Leserinnen und Leser meldeten sich seit dem erneuten Aufkommen der Debatte vor gut zwei Wochen in der Redaktion, schrieben dutzende Leserbriefe und gaben Recherchetipps. Allerdings: Keines der Flugblätter, die laut Zeitzeugen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges von den Amerikanern über Heidelberg und der ganzen Region abgeworfen worden sein sollen, ist bislang aufgetaucht.

Dabei suchte die RNZ schon vor Jahrzehnten nach diesen Flugblättern. Dieter Haas, ehemaliger Leiter der Stadtredaktion, schrieb bereits 1995: "Wenn nicht alles täuscht: Das Flugblatt hatte nie existiert. Denn Nachforschungen in den alliierten Militärarchiven blieben ohne Erfolg. Und das trotz vorliegender Listen, einem englischen Flugblatt-Index und einem amerikanischen." Und auch neuere Forschungen deuten darauf hin: Das Flugblatt gab es nicht – jedenfalls kann man es nicht mehr nachweisen. So drückte es auch Dr. Isabel Pantenburg vom Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München auf RNZ-Anfrage aus.

Ein Leser berichtete, er habe eine Flugblatt-Sammlung vor Jahren an das Institut abgegeben. Nur: Das gesuchte war nicht dabei. Dabei besitzt das Archiv des IfZ eine sehr umfangreiche Sammlung von Flugblättern, die während des Zweiten Weltkriegs in Europa von den unterschiedlichen Kriegsparteien abgeworfen wurden. Doch keine Spur von diesem Flugblatt. Gleiches gilt für das 22-bändige Nachschlagewerk von Klaus Kirchner "Flugblatt-Propaganda im Zweiten Weltkrieg". Kirchner trug dafür alle ihm bekannten Flugblätter des Zweiten Weltkrieges zusammen. "Dort ist das betreffende Heidelberg-Flugblatt auch nicht aufgeführt, wohl aber Abwürfe anderer Flugblätter über Heidelberg", heißt es aus dem IfZ.

Auch ein weiterer Hinweis einer Leserin ging ins Leere: Ihr Schwager habe auf einem Spaziergang in der Nähe des Weißen Steins das Flugblatt gefunden, einige Jahre aufgehoben und schließlich an seinen ehemaligen Schulkameraden Gustav Knauber, der sich um das Rohrbacher Heimatmuseum kümmert, weitergegeben. Doch ein Anruf bei den Knaubers offenbarte: Tatsächlich erhielt Gustav Knauber ein Flugblatt, allerdings eines mit einer gänzlich anderen Aufschrift.