Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Der Evangelischen Kirche geht es nicht gut. Zwar zählt sie in Heidelberg noch immer rund 40.000 Mitglieder. Doch allein seit 1970 hat sie fast genauso viele verloren. Die Folge: Der Kirche fehlt das Geld. Viele Immobilien will und kann man nicht länger unterhalten. Gemeinden werden zusammengelegt. Allein im Frühjahr dieses Jahres stehen drei weitere Fusionen an. Wohin entwickelt sich also die Evangelische Kirche in Heidelberg? Diese Frage diskutierten am Mittwochabend im Luther-Zentrum Gunnar Garleff, stellvertretender Dekan, Sandra Grande, Vorsitzende der Stadtsynode, Martin Heß, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, und Steffen Jooß, kommissarischer Geschäftsführer des Diakonischen Werks.

In einem waren sich die Diskutanten einig: Es muss sich etwas verändern. Oder wie Garleff meint: "Ein ,Weiter so’ kann es nicht geben!" Dies betonte der stellvertretende Dekan in seinem rund einstündigen Vortrag gleich mehrmals. "Die Kirche muss damit leben, dass sie nicht mehr Taktgeberin des gesellschaftlichen Lebens ist." Die Zahlen vermittelten zwar ein durchaus positives Bild - derzeit umfasst die evangelische Kirche in Heidelberg 14 Pfarr- und drei Personalgemeinden, unterhält 18 Kindertagesstätten -, dennoch, sagt Garleff, sei zuletzt der Eindruck entstanden, die Kirche schrumpfe sich kaputt. Ein wesentlicher Grund: Die Mitgliederentwicklung. "Seit Anfang der 90er Jahre verzeichnen wir einen kontinuierlichen Rückgang." Ein Trend, der kaum aufzuhalten scheine. So gebe es mehr Beerdigungen als Taufen. Und: Gerade unter den 30-Jährigen träten viele aus der Kirche aus.

Dass die Finanzkraft der Kirche dadurch stetig abnimmt, liegt auf der Hand. Auch die in den letzten Jahren vergleichsweise hohen Kirchensteuereinnahmen änderten daran nichts, erklärte Garleff. Zumal diese, rechne man die Preisentwicklung ein, sogar gesunken seien. Ein weiterer Grund für die Finanzmisere der Kirche ist laut Garleff die hohe Zahl an Liegenschaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es einen starken Anstieg an Kirchenmitgliedern gegeben. "Darauf folgte ein echter Bau-Boom." Anfang der 50er bis Anfang der 80er Jahre habe die Evangelische Kirche in Deutschland im Schnitt alle 1,9 Tage ein neues Gemeindehaus gebaut. Die Folge: Heute gibt es zu viele Liegenschaften für zu wenige Mitglieder.

Was kann die Kirche also tun? Eines steht für Garleff fest: "Unliebsame Entscheidungen sind notwendig." Denn anders als der Staat könne sich die Kirche nicht überschulden. Statt an bestehenden Strukturen - also: bestehenden Liegenschaften - festzuhalten, fordert er eine "Rückbesinnung auf Wesen und Kern der Kirche". Ohne Gemeinden, ist sich Garleff sicher, geht es nicht. Dennoch sprach er sich für die Fusion einzelner Gemeinden aus. Außerdem, so der stellvertretende Dekan, brauche es neue, frische Formen von Kirche. Dazu gehöre, rauszugehen zu den Menschen. "Wir dürfen uns nicht nur an vorhandene Häuser und Räumlichkeiten binden."

Unterstützung erhielt Garleff von Sandra Grande. "Wir müssen auch außerhalb der Kirchen und Gemeindehäuser wieder mit den Menschen ins Gespräch über den Glauben kommen." Zu den Menschen gehen - das heißt für Steffen Jooß, als Kirche auch im Internet aktiv zu sein - "gerade, wenn wir die jungen Leute nicht verlieren möchten". Wie Kirche heute gehen kann, zeigt die Citykirche der Altstadt. Dieser Meinung ist zumindest Citykirchenpfarrer Vincenzo Petracca. Er sagte: "Wir bieten Gottesdienste in Kneipen an."

So viel Mut zur Veränderung kam aber nicht bei allen rund 100 Gästen im Saal gut an. "Sie zeichnen hier ein negatives Bild von der Kirche, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann", so ein Zuhörer. Er befürchte, dass die starke Basis der Kirche durch die vielen Zusammenlegungen verloren gehe. Natürlich gebe es Gemeinde- und Pfarrhäuser, die es nicht zu erhalten lohne. "Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht kaputtsparen." Zudem verstehe er nicht, warum man als Kirche das eigene "Tafelsilber" verkloppe, sich gleichzeitig aber "für teures Geld" Räume anmieten müsse.

"In Heidelberg wird sicherlich kein Tafelsilber verscherbelt", entgegnete Martin Heß. Der Geschäftsführer des Diakonischen Werks stellte heraus, dass der Stadtkirchenbezirk hoch verschuldet sei. "Wenn man verschuldet ist, braucht man Geld." Heß sprach sich deshalb dafür aus, Grund und Boden zu behalten - und auf das Konzept der Erbpacht zu setzen. "Nur so haben unsere Nachkommen auch in 100 Jahren noch die Möglichkeit, Kirche zu leben." Statt immer nur über Liegenschaften zu sprechen, forderte eine Zuhörerin, die generellen Strukturen zu überdenken. "Warum müssen zum Beispiel 14 Kirchen jeden Sonntag zur gleichen Zeit einen Gottesdienst veranstalten?"

Unangreifbare Strukturen sieht auch Garleff durchaus kritisch: Wie viel Vielfalt will man? Was ist überhaupt die Zielgruppe der evangelischen Kirche? Soll man künftig in alte Menschen investieren, in junge Erwachsene oder vielmehr in Kinder? "Solchen Fragen wird in der Kirche bisher zu oft ausgewichen."