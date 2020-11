Heidelberg. (rif/pne) Neckar, Schloss, Alte Brücke – an Sehenswürdigkeiten fehlt es nicht, wenn man von der Theodor-Heuss-Brücke aus gen Osten blickt. In den letzten Jahren gab es da auch noch das Wandgemälde des Heidelbergers Daniel Thouw. Er bemalte 2015 die Westseite eines Wohnhauses in der Uferstraße mit einem Doppelporträt einer Frau und eines Mannes. Es war eines der ersten großen Murals in der Stadt und legte den Grundstein für die Kunst, die im Rahmen des Metropolink-Festivals folgte.

Doch jetzt ist das Gemälde weg. Laut der Hausbesitzerin musste die Fassade verputzt werden. Ob künftig wieder Kunst an der Wand zu sehen sein wird? Das will die Besitzerin nicht ausschließen. Darüber müsse sie aber erst mit ihren Kindern sprechen, sagte sie der RNZ.