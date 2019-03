Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Jeder Haushalt in Deutschland sollte einen Internetanschluss mit 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) haben. So lautete ein Ziel der "Digitalen Agenda", ein Papier, das die Bundesregierung im Sommer 2014 verabschiedete. Mitte 2017 traf das laut Breitbandatlas des Bundes aber nur auf etwas mehr als drei Viertel der Haushalte zu. Anders in Heidelberg: Hier waren 2018 demnach 86 Prozent aller Haushalte mit mindestens 50 Mbit/s angeschlossen.

Doch nicht überall in der Stadt heißt hohe Übertragungsrate auch schnelles Surfen. Immer wieder beschweren sich Bürger bei RNZ und Stadt. Denn gerade in älteren Mietshäusern kommen über die altgediente DSL-Übertragung oft nicht mehr als 16 Mbit/s an, wie eine Karte zum Breitband-Ausbau auf der Webseite der Telekom zeigt. Eine Datengeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s gibt es demzufolge nur vereinzelt in Stadtteilen wie der Weststadt, Südstadt oder der Bahnstadt.

Screenshot: RNZonline

Mit schnellem Internet vergleichsweise gut abgedeckt sind dagegen Kirchheim und Rohrbach, das südliche Wieblingen sowie die Bergstadtteile Emmertsgrund und Ziegelhausen. Schnelleres Internet gibt es in Heidelberg derzeit vor allem über das Kabelnetz: Da die Übertragungsgeschwindigkeit hier - im Gegensatz zur DSL-Technik - nicht von der Leitungslänge abhängig ist, kommt die angebotene Geschwindigkeit mit höherer Wahrscheinlichkeit auch beim Verbraucher an.

Beim Wettbewerb um das schnellste Internet hält sich die Stadt Heidelberg selbst bisher weitgehend raus. "Die Versorgung mit schnellem Internet ist grundsätzlich Aufgabe der Privatwirtschaft", erklärte ein Sprecher der Stadt gegenüber der RNZ. Die Stadt dürfe den Breitbandausbau - also: schnelles Internet mit einer hohen Datenübertragung - nur dort fördern und koordinieren, wo ein "Marktversagen" vorliege.

Das heißt: In einem Gebiet, wo Unternehmen wie die Telekom oder Unitymedia das Netz nicht ausbauen, da es aus ihrer Sicht finanziell nicht attraktiv ist. "Die Stadt hat diese ,weißen Flecken’ bereits im Stadtgebiet identifiziert und treibt dort nun eine Versorgung mit Glasfaserkabel voran", so der Stadtsprecher.

Zu diesen "weißen Flecken" gehören laut Stadt Teile von Schlierbach, Ziegelhausen und Neuenheim, äußere Wohnbereiche wie der Königstuhl, Kohlhof oder der Grenzhof sowie Teile von Gewerbegebieten, so etwa Handschuhsheim-Nord, Wieblingen-Süd oder Rohrbach-Süd. Diese Gebiete, so der Stadtsprecher, wolle man ab diesem Sommer nach und nach ans Breitband anschließen. "Geplant ist, ein Glasfasernetz im Eigentum der Stadt Heidelberg zu errichten." Bund und Land fördern dieses Projekt mit 5,3 Millionen Euro. Betrieben werden soll dieses Netz jedoch von einem privaten Anbieter.

Geht es um schnelles Internet für ganz Heidelberg, sind der Stadt aber weitgehend die Hände gebunden. "Wir haben leider keine weiteren operativen Einflussmöglichkeiten. In Gesprächen mit den Anbietern betonen wir aber regelmäßig die Notwendigkeit, die Bandbreiten zu erhöhen", so der Sprecher. Zudem informiere man vor städtischen Baumaßnahmen frühzeitig private Telekommunikationsunternehmen über die Möglichkeit, Glasfaserkabel zu verlegen. Diese schnellstmöglichen Leitungen sind in Heidelberg noch Zukunftsmusik. Was man aber tun kann: den Kontakt zu den Internetanbietern suchen oder den Hauseigentümer überzeugen, die alten Kupferleitungen durch neue zu ersetzen.