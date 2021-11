Von Julia Lauer

Heidelberg. Einschnitte beim Budget, beim Personal und bei den Gebäuden: Die Evangelische Kirche muss den Gürtel enger schnallen. Doch wo setzt man den Rotstift an? Auf ihrer digitalen Herbstsynode widmeten sich die Heidelberger Protestanten am Donnerstagabend der Frage, wie ein Sparplan entstehen soll – und mit welchen Chancen er verbunden sein kann. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist der Hintergrund? Mit ihren Mitgliedern schwinden der Kirche die Mittel. 2019 legte das Freiburger Forschungszentrum Generationenverträge eine Prognose für die Entwicklung der beiden großen Kirchen vor. Die Zahl der Protestanten wird sich demnach deutschlandweit zwischen 2017 und 2060 in etwa halbieren. Auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kirche wird während dieses Zeitraums etwa um die Hälfte zurückgehen, weshalb gespart werden muss. Die Badische Landeskirche gibt den Rahmen vor, den Kirchenbezirken obliegt die Ausgestaltung.

Wie viel muss gespart werden – und bis wann? "Ziel ist, bis 2032 auf allen Ebenen 30 Prozent einzusparen", erklärte Ruth Hildebrandt, die Vorsitzende der Synode. Das bezieht sich auf sämtliche Ausgaben, auf Gebäude und Personal. Im Stadtkirchenbezirk Heidelberg gibt es jedoch nicht nur 18 Pfarr- und 4,75 Diakonstellen, auch die Kirchenverwaltung beschäftigt 20 Personen. Zu den kirchlichen Arbeitsfeldern gehören auch beispielsweise die 90 Beschäftigten des Diakonischen Werks. Die Stadtkirche verfügt über mehr als 50 Gebäude in der Stadt, darunter sind 16 Kirchen und Sakralräume, aber auch 16 Kindertagesstätten und 15 Gemeindehäuser.

Wie wird der Sparkurs festgelegt? Dazu ist ein zweistufiger Prozess angedacht. "Wichtig war uns, in einem ersten Jahr über die Inhalte zu sprechen", erläuterte Hildenbrandt. Dabei gehe es etwa darum, wofür Kirche steht und was sie den Menschen bieten möchte. Im zweiten Jahr wolle man den Blick auf Strukturen richten, sprich: auf Budget, Personal und Gebäude. Ende 2023 soll der Plan stehen.

Wer ist beteiligt, wer entscheidet? Das letzte Wort über die Einsparungen liegt beim Stadtkirchenrat. Die Synode, das Kirchenparlament, berät lediglich. Alle Protestanten der Stadt und überhaupt die interessierte Öffentlichkeit sind eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen – zum Beispiel über die Pfarrgemeinden.

Wie hart wird der Sparkurs? "Wir müssen nicht 30 Prozent ab jetzt sparen, sondern 30 Prozent ab 2019 gerechnet", sagte der Dekan der Evangelischen Kirche Heidelberg, Christof Ellsiepen. "Wir können also behutsam weiterführen, was wir bisher an Prozessen haben." Die Evangelische Kirche Heidelberg hat bisher kein Gotteshaus aufgegeben, aber vereinzelt andere Räumlichkeiten – im vergangenen Jahr etwa ein Gemeindezentrum in Rohrbach. Das zählt also beispielsweise schon zu den Einsparungen.

Wo wären Kürzungen besonders schmerzhaft? Jugendarbeit, Seelsorge und Kirchenmusik – auf der Synode wurden Sorgen vor Einsparungen insbesondere in diesen Bereichen deutlich. In der Seelsorge 30 Prozent zu sparen, bedeutete das Ende einzelner Bereiche, hieß es etwa.

Welche Ideen zum Sparen gibt es? Ganz konkrete Sparmaßnahmen wurden am Donnerstagabend noch nicht diskutiert – grundsätzliche Überlegungen schon. "Es muss nicht jede Gemeinde alles doppelt machen. Wenn eine Gemeinde zum Beispiel gut Jugendarbeit kann, könnte sie das für die Region machen", schlug Heiliggeistpfarrer Vincenzo Petracca vor. "Die Regionalisierung ermöglicht Spezialisierung", meinte Pfarrerin Carmen Sanftleben aus der Lukasgemeinde. Auch eine stärkere Arbeitsteilung mit der Katholischen Kirche wurde eingebracht.

Welche Chancen bringt dieser Prozess mit sich? "Wir bräuchten den Transformationsprozess auch dann, wenn wir kein Ressourcenproblem hätten", sagte Daniel Völker von der Landeskirche, der ebenfalls zugeschaltet war. Das Ressourcenproblem führe zur Auseinandersetzung mit wichtigen Fragen, meinte auch Oberkirchenrätin Cornelia Weber: "Was ist unser Auftrag in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft?" Das Motto des Heidelberger Prozesses wird denn auch "Zusammen Kirche erneuern" lauten.

Welche Sorgen gibt es? Der Aufbruch bringt Unsicherheiten mit sich. "Werden gewachsene Gemeinschaften zerstört, ohne dass etwas nachkommt?", fragte eine Teilnehmerin. Zu den Sorgen gehört auch, dass Traditionelles wegfällt, Kirche nur noch anbietet, was augenscheinlich gut ankommt.