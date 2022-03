Heidelberg. (hob) Für Jamy Arndt, Betreiber der Qube Hotels, war es keine Frage, dass er helfen muss, als er von dem Schicksal seiner Mitarbeiterin Oksana Plyushchakova erfuhr. Sie war mit ihrem Mann Vadym gerade in der Ukraine, um den Geburtstag ihrer Mutter zu feiern, als die Familie vom Kriegsausbruch überrascht wurde. Überhastet flohen die drei und in den folgenden Tagen holten sie immer mehr ihrer Familienangehörigen und Bekannten nach Deutschland. Einige von ihnen kamen privat unter, 14 weitere im Qube Hotel in der Bahnstadt. Arndt bot seine Hilfe bei der Stadt Heidelberg an – und Winfried Rothermel von ABC-Druck nahm sie gerne an. Denn er suchte schon seit Tagen nach geeigneten Hotels.

Winfried Rothermel im Klitschko-Shirt und Hotel-Inhaber Jamy Arndt. Fotos: Rothe

Rothermel bezeichnet sich als Freund der Klitschko-Brüder. "Zehn Jahre lang war ich mit ihnen auf allen Boxkämpfen, in der ganzen Welt." Besonders zu Wladimir, dem Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali, habe er immer noch engen Kontakt. Täglich telefonierten die beiden derzeit miteinander. Und wenn Klitschko davon berichte, was derzeit in Kiew am meisten benötigt werde, versuche Rothermel es zu organisieren. Mit der Unterstützung der Hopp-Stiftung und dem Rotary Club Heidelberg-Neckar schaffte das Aktionsbündnis bereits 40 Lkw-Ladungen Lebensmittel nach Kiew, außerdem 165 Dieselgeneratoren.

Michael Kleinemeier vom Rotary Club hat für solch eine Hilfslieferung alle Campinggas-Bestände des Baumarktes Hornbach aufgekauft. Mittlerweile ist auch die Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes, die in der Ukraine Nachwuchscamps betreibt, mit an Bord. Das Bündnis brachte immer mehr Kriegsflüchtlinge nach Deutschland. Im Qube Bahnstadt leben derzeit, inklusive Kinder, etwa drei Dutzend von ihnen.

Inzwischen könne man den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen am besten mit Geldspenden helfen, weiß Kleinemeier. Innerhalb weniger Tage konnte der Rotary Club Heidelberg-Neckar, zusätzlich zu einer Million der Hopp-Stiftung für die Lebensmittel, rund 100.000 Euro zusammentragen. "Da ist noch mehr drin", hofft Kleinemeier. Die Rotarier wollten nicht nur kurzfristige Nothilfe leisten, sondern den Menschen, die nach Deutschland kommen, eine Perspektive geben – mit Sprachunterricht und dauerhaften Unterkünften.

Info: Der Rotary Club Heidelberg-Neckar hat unter dem Stichwort "Ukraine Soforthilfe" bei der Heidelberger Volksbank ein Spendenkonto eingerichtet – IBAN DE80.6729.0000.0050 5050 14. Wer seine Adresse angibt, erhält eine Spendenquittung. Dauerhafte Unterkünfte können per E-Mail an das Qube-Hotel gemeldet werden: ch.arndt@qube-heidelberg.de