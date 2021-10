21. Dezember 2012: Hunderte nehmen an der Maya-Ruinenstätte in El Meco (Mexiko) an einem Ritual anlässlich des Beginns einer neuen Maya-Ära teil. Der für dieses Datum von manchen Apokalyptikern angekündigte Welteruntergang blieb allerdings aus. Foto: dpa

Heidelberg. (shy) Die USA sind vorbereitet. Ein Dokument des "US Strategic Command", das für die Kontrolle der Nuklearwaffen der US-Streitkräfte sowie für Weltraumaktivitäten zuständig ist, gibt Aufschluss darüber, was im Fall einer Zombie-Apokalypse zu tun ist. Was klingt wie ein Scherz, ist ein konkreter strategischer Notfall-Plan im Falle einer unbekannten Bedrohung – sie muss nicht zwangsweise von Zombies ausgehen.

Aber was ist überhaupt eine Apokalypse? Steuert der Klimawandel die Menschheit in eine solche? Und wenn ja, was kommt danach? Was bedeutet der Begriff der Apokalypse für den Planeten, für Völker, für das Individuum? Ist die Corona-Pandemie eine Apokalypse – und wenn ja, ist sie es für alle Menschen? Mit solchen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich das neue Käte Hamburger Kolleg für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien (Capas) an der Universität Heidelberg.

Mit den Käte Hamburger Kollegs fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2008 geisteswissenschaftliche Spitzenforschung in Deutschland. Heidelberg ist eines von zwei nunmehr auch transdisziplinär arbeitenden Forschungskollegs; es hat seinen Sitz in der Berliner Straße 43 und sieht sich als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften. Am Donnerstag, 14. Oktober, wird das Kolleg im Rahmen eines Festakts in der Aula der Neuen Universität offiziell eingeweiht. Das 14-köpfige Team hat seine Arbeit eigentlich bereits im März aufgenommen – jedoch weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, was auch der Corona-Pandemie geschuldet war.

Zur Eröffnung haben die Capas-Direktoren Prof. Dr. Robert Folger und Prof. Dr. Thomas Meier den slowenischen Philosophen und Kulturkritiker Slavoj Žižek als Festredner gewonnen. Ein Grußwort hält Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Veranstaltung ist ausgebucht, wird aber ab 19 Uhr im Livestream übertragen.

"Die Idee dieses neuen Forschungszentrums hatten die beiden Direktoren schon vor Corona. Im Prozess der Begutachtung kam Corona dann allerdings noch dazu", erklärt Philipp Schrögel, der die wissenschaftliche Koordination und Wissenschaftskommunikation für das Kolleg übernimmt.

Am Capas sollen Wissenschaftler verschiedener akademischer Disziplinen apokalyptische und postapokalyptische Vorstellungen und Szenarien erforschen – insbesondere mit Blick auf aktuelle globale Herausforderungen. Dabei geht es auch um die Frage, wie sich Endzeit-Szenarien auf die Gesellschaft auswirken.

Das Kolleg arbeitet international. Jedes Jahr sollen zehn Gastwissenschaftler nach Heidelberg kommen, berichtet Schrögel. Auch die Öffentlichkeit soll teilhaben. Als erste Veranstaltung fand im Juli eine Open-Air-Kino-Reihe im Innenhof des Mathematikon statt. Gezeigt wurden vier Filme zum Thema Apokalypse und Postapokalypse. Ähnliche Formate sollen im Wintersemester folgen.

"Gerade Kultur und Popkultur prägen apokalyptische Vorstellungen", erklärt Schrögel. Das Kolleg sieht sich also auch als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Auch eine neue Zeitschrift wurde gegründet. "Bis zur ersten Veröffentlichung wird es aber noch etwas dauern", sagt Schrögel.

Wahrheit am Ende der Welt

Slavoj Žižek kommt nach Heidelberg. Die Veranstaltung wird per Gratis-Livestream übertragen.

Heidelberg. (RNZ) Slavoj Žižek ist Professor für Philosophie an der Universität in Ljubljana (Slowenien) und Internationaler Direktor des Birkbeck Institute for the Humanities in London. Vor gut zehn Jahren konstatierte der Philosoph und Kulturkritiker angesichts sozialer Verwerfungen, biogenetischer Revolution und ökologischer Krise die Annäherung an einen "apokalyptischen Nullpunkt".

Sein Denken kreist um die Frage, ob es möglich oder unmöglich ist, angesichts des Endes der Welt eine absolute Wahrheit zu enthüllen, wie sie uns noch selbstverständlich ist. Žižek spricht am Donnerstag, 14. Oktober, in der Aula der Neuen Universität zur Eröffnung des neuen Käte Hamburger Kollegs für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien in Heidelberg.

Info: Karten für die Veranstaltung gibt es nicht mehr, aber es gibt ab 19 Uhr einen kostenlosen Youtube-Livestream, der auch hier zu sehen ist: