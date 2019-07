Heidelberg. (dns) Jetzt könnte Margot Becke-Goehring doch zu ihrer Ehre kommen: Nachdem im letzten Jahr darüber diskutiert worden war, ob der neue Platz südlich des Bahnhofs nach der ersten Frau an der Spitze der Heidelberger Uni benannt wird (er wird nun "Europaplatz" heißen), soll es auf der Konversionsfläche Patton Barracks bald einen "Margot-Becke-Weg" geben. Geht es nach der Stadtverwaltung, ist die Chemikerin eine von acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nach denen die Straßen und Plätze im "Heidelberg Innovation Park" (HIP) benannt werden. Passend zu dem Gewerbegebiet, das dort vor allem für junge Unternehmen aus Hightech-Branchen entstehen soll, hat die Kommission für Straßenbenennungen Pioniere aus der Mathematik, der Elektrotechnik, der Chemie und der Geologie vorgeschlagen.

Neben Becke-Goehring haben auch drei andere einen direkten Bezug zu Heidelberg. So war der deutsche Geologe Wilhelm Salomon-Calvi ab 1913 hier Professor. Er entdeckte 1918 eine Thermalquelle in Bergheim, woraufhin dort das Radium-Solbad gebaut wurde. 1926 wurde er zum Ehrenbürger Heidelbergs, 1934 von den Nazis vertrieben. Nach ihm soll eine Straße benannt werden. Die russische Mathematikerin Sophie von Kowalevsky studierte von 1869 bis 1870 mit einer Sondererlaubnis einzelner Professoren in Heidelberg. 1889 wurde sie in Stockholm eine der weltweit ersten Professorinnen für Mathematik. Sie soll ebenfalls Namenspatin für eine Straße sein. Mit Ernst Ruska ist auch ein Nobelpreisträger unter den Namensvorschlägen für Straßen. Er wurde 1906 in Heidelberg geboren und erfand das Elektronenmikroskop. Den Nobelpreis erhielt er 1986.

Die beiden wichtigsten Erschließungsstraßen sollen nach Mathematikern benannt werden und "Ring" heißen. Wird das Benennungskonzept so akzeptiert, fährt man künftig von der Speyerer Straße über den Carl-Friedrich-Gauß-Ring in das Gelände. Gauß hat zwar keinen direkten Heidelberg-Bezug, war jedoch einer der bedeutendsten Mathematiker aller Zeiten. Sein Pendant auf der anderen Seite wäre George Boole. Nach dem britischen Mathematiker soll der östliche Ring (Zufahrt von Kirchheimer Weg und Mörgelgewann) benannt werden. Eine Straße soll zudem nach dem Elektrotechniker Nikola Tesla benannt werden, der unter anderem das Wechselstromsystem erfand. Mit Mary Somerville soll eine außergewöhnliche Frau Namenspatin werden: Die Schottin durfte im frühen 19. Jahrhundert nicht studieren und wurde trotzdem eine der bedeutendsten Naturwissenschaftlerinnen ihrer Zeit.

Dass der Platz im Zentrum nach Palo Alto benannt werden soll, passt zwar thematisch - Heidelbergs jüngste Partnerstadt gilt als Hauptstadt des Silicon Valley -, hat aber auch pragmatische Gründe: Bei der Besiegelung der Partnerschaft im September 2017 in den USA bekam die Heidelberger Delegation ein Straßenschild mit der Aufschrift "Palo-Alto-Platz" überreicht.

In den letzten Jahren wurde über die Benennung von Straßen häufig heftig debattiert. Die Vorschläge für den HIP stehen am morgigen Dienstag erstmals im Bezirksbeirat Kirchheim zur Diskussion (18 Uhr, Bürgerzentrum, Hegenichstraße 2a). Sollten die Gremien sich gegen einen Namenspaten aussprechen, hat die Kommission schon jetzt vier weitere Personen vorgeschlagen: den Chemiker Dimitri Mendelejew, den Geografen Gerhard Mercator, die Astronomin Caroline Herschel sowie den Elektrotechniker Claude Shannon.