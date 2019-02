Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Fassade bröckelt. Efeu wächst in die Klassenzimmer. Eindringendes Wasser weicht die Fensterbänke auf. Im Lehrerzimmer sitzen die Pädagogen quasi Schulter an Schulter. Die Bücher türmen sich auf den Tischen. Für Laptops ist dort schon lange kein Platz - und an komfortables Arbeiten ist nicht zu denken. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Denn an der Willy-Hellpach-Schule in der Südstadt wird alles wieder auf Null gesetzt.

Mit der RNZ vor Ort: Schulamtsleiter Stephan Brühl, Leiter des Hochbauamts Harald Heußer, Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck und Schulleiter Andreas Wittemann. Fotos: Rothe

Eigentlich sollte das Wirtschaftsgymnasium aufwändig saniert werden. Die Mittel dafür in Höhe von 17,5 Millionen Euro stünden bereit. Doch das war vor Baubürgermeister Jürgen Odszuck. "Wir haben uns gemeinsam einen Schritt zurückbegeben", sagt Odszuck. Soll heißen: Anstatt der Sanierung wird jetzt geprüft, ob man die Schule nicht lieber ganz neu bauen soll. Natürlich sei die Entscheidung dafür in enger Rücksprache mit der Schulleitung, Lehrern, Schülern und Eltern getroffen worden, wie der Baubürgermeister noch betont. Und tatsächlich habe es dafür auch in der Gesamtlehrerkonferenz eine "überwältigende Mehrheit" gegeben, wie Schulleiter Andreas Wittemann erklärt.

Warum? "Weil sich mit der Sanierung des Gebäudes dessen Struktur nicht ändern wird", sagt Wittemann jetzt beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ. Doch genau das sei dringend nötig. "Wir haben nur Klassenzimmer in Standardgröße", erklärt der Schulleiter. Unterricht in Gruppengrößen, die nicht der Norm entsprechen, sei da gar nicht möglich. Doch genau das werde in der Schule der Zukunft immer mehr gefragt.

Hintergrund Die Willy-Hellpach-Schule (WHS) ist ein Wirtschaftsgymnasium sowie eine kaufmännische Berufsschule im Stadtteil Südstadt. Mit derzeit 1426 Schülern ist die Schule das größte Gymnasium der Stadt, an der jedes Jahr die meisten Abiturienten die Prüfung ablegen. Die Schüler werden sowohl in dem [+] Lesen Sie mehr Die Willy-Hellpach-Schule (WHS) ist ein Wirtschaftsgymnasium sowie eine kaufmännische Berufsschule im Stadtteil Südstadt. Mit derzeit 1426 Schülern ist die Schule das größte Gymnasium der Stadt, an der jedes Jahr die meisten Abiturienten die Prüfung ablegen. Die Schüler werden sowohl in dem zwei- bis dreigeschossigen H-Bau an der Rohrbacher Straße als auch in dem fünfgeschossigen Stelzenbau an der Römerstraße 77 untergebracht. Das Profil ist wirtschaftlich, man kann dort unter anderem die Fächer Wirtschaft, Finanzmanagement und Internationale Wirtschaft belegen. Außerdem gibt es kaufmännische Berufsschulen in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit sowie Banken. Deshalb arbeitet die Willy-Hellpach-Schule auch mit vielen hiesigen Unternehmen zusammen. Als Fremdsprachen werden Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch angegeben. Die WHS ist Eliteschule des Sports und Partnerschule des Olympia-Stützpunktes Rhein-Neckar, eine Besonderheit ist die von Schülern betriebene Cafeteria sowie das Unterrichtsfach "Glück". ani

Deshalb ist auch Baubürgermeister Odszuck überzeugt: "Selbst, wenn wir die 17,5 Millionen Euro investieren, haben wir noch immer nicht die Schule des 21. Jahrhunderts." Und gerade auf dem Schulcampus an der Rohrbacher Straße in der Südstadt, wo neben der Willy-Hellpach- auch noch die Pestalozzischule, das Helmholtz-Gymnasium sowie das Haus der Jugend in nächster Nähe sind, sei das Potenzial doch riesig. Sicher sei jedenfalls: "Das Thema Campus ist hier verbesserungswürdig", sagt Odszuck. Zumal sich das städtebauliche Umfeld auch aufgrund einiger naheliegender Konversionsflächen in den letzten Jahren doch massiv geändert habe. So sei die Schullandschaft auch Schnittstelle zweier Stadtteile - nämlich der Südstadt und Rohrbach - geworden. Und: "Auch der Zugang von der Rohrbacher Straße ist nicht adäquat für einen Schulcampus", findet der Baubürgermeister.

Mit all dem hat Odszuck offenbar ins Mark getroffen - Schulleiter Wittemann jedenfalls träumt schon jetzt von einem riesigen Versammlungsraum für seine und die Pestalozzischule, vielleicht ja auch von einer gemeinsamen Mensa oder sogar einer Art "Food Court" mit Verkaufsstellen verschiedener eigenständiger Restaurants und Imbisse, wie es in den USA üblich ist. Eventuell könnte der auch für die Bevölkerung geöffnet werden. Ganz im Sinne moderner Bildungscampi. So könnten doch tolle Synergien entstehen, ist Wittemann überzeugt. Und deshalb lohne es sich auch, "noch einmal den Finger in die Wunde zu legen", wie es Odszuck ausdrückt, um am Ende die beste aller möglichen Alternativen auswählen zu können. Ganz egal, ob das den ganzen Prozess nun um neun Monate oder ein Jahr verlängere. "Alles andere wäre ein Sündenfall", findet Odszuck.

Gerade einmal 50 Lehrkräfte finden im Lehrerzimmer Platz. Doch die Schule beschäftigt insgesamt 99. Viele fahren deshalb zum Arbeiten nach der Schule nach Hause.

Und dennoch: Ein Restzweifel am Neubau bleibt. "Dieses Gebäude ist ein echtes Stück Architektur der Nachkriegsmoderne", sagt Odszuck. Deshalb sei es in diesem Prozess auch wenigstens eine Überlegung wert, ob man es nicht doch an Ort und Stelle stehen lässt - und die Willy-Hellpach-Schule einfach nebenan neu baut. Zumal man die alte Schule dann eventuell interessant neu nutzen könnte. Odszuck betont aber auch, dass dies alles nur Überlegungen seien. "Solche Prozesse sind komplex und erfordern ein gehöriges Maß an Kreativität", sagt der Baubürgermeister.

Die müssen jetzt diverse Planungsbüros aufbringen. Demnächst werde man in einem zweistufigen Wettbewerb Architekturbüros mit der Planung beauftragen. Auch die Internationale Bauausstellung (IBA) ist im Boot. An der Willy-Hellpach-Schule wird unterdessen ein Bauausschuss aus Eltern, Lehrern und Interessenvertretern gebildet. Die Hoffnungen in diese neue Planungsphase sind groß. Sie müssen nur noch erfüllt werden.