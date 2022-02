Heidelberg. (jus) In Heidelberg und weiteren Städten Baden-Württembergs soll geprüft werden, ob die Umweltzonen abgeschafft werden können. Das teilte das grün geführte Landesverkehrsministerium in Stuttgart mit. Grund sei, dass sich in diesen Städten die Luftqualität ausreichend verbessert habe.

Bei der Stadt Heidelberg konnte man sich am Freitagnachmittag noch nicht dazu äußern. Zuständig für die die Prüfung einer möglichen Abschaffung ist ohnehin das Regierungspräsidium Karlsruhe. Doch auch die Karlsruher Behörde wollte auf RNZ-Nachfrage nicht näher auf die Angelegenheit eingehen, da noch die Planungsphase laufe.

Das Land strebt eine Aufhebung der grünen Umweltzonen schon für dieses Jahr an, wie aus der Mitteilung des Verkehrsministeriums hervorgeht. Dass die Umweltzonen in einigen Städten mit sehr sauberer Luft künftig entfallen sollen, ist auch aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion konsequent.

Die Umweltschutzorganisation BUND kritisierte den Schritt hingegen als verfrüht und voreilig. Zwar sei die Luftqualität in den Städten besser geworden, jedoch sei dies vor allem auf den infolge der Corona-Einschränkungen massiv gesunkenen Autoverkehr zurückzuführen, teilte BUND-Landesgeschäftsführer Martin Bachhofer mit.