Zwölf Läden in der Hauptstraße zwischen Bismarckplatz und Heiliggeistkirche stehen leer: Eine Geldspritze vom Bund und ein Programm der Stadt sollen nun den Einzelhandel stärken. Foto: Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Wie gelingt es, dass der Einzelhandel in Heidelberg angesichts von teuren Mieten, starker Konkurrenz und Druck durch den Online-Handel erhalten bleibt? Wie können die Geschäfte im Zentrum und in den Stadtteilen überleben? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am Mittwoch der Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft.

> Geldspritze für eine zukunftsfähige Innenstadt: Noch im Dezember schließt das Männermodefachgeschäft Meiners – das ist das jüngste Beispiel für ein Traditionsunternehmen, das in der Innenstadt aufgibt. Aber auch Filialen großer Ketten kehren dem Zentrum den Rücken, wie der Elektrohändler Saturn im Darmstädter Hof Centrum zeigt. Damit die Innenstadt auch in Zukunft lebendig bleibt, hat sich Heidelberg um eine Bundesförderung beworben – und erhielt als eine von 238 Kommunen in Deutschland den Zuschlag: 3,75 Millionen Euro sind zugesagt.

"Gerade haben wir den Bescheid bekommen", freute sich Oberbürgermeister Eckart Würzner im Ausschuss. Die Förderung helfe enorm, die bestehenden Handelsstrukturen zu unterstützen. Das Programm "Zukunftsfähige Innenstädte" zielt auf eine nachhaltige Innenstadt-, Zentren- und Ortskernentwicklung ab. Es soll etwa dazu beitragen, Missstände – auch coronabedingte – wie Leerstände zu beheben, auch durch bauliche Maßnahmen. Um die 3,75 Millionen Euro zu bekommen, muss die Stadt allerdings auch Eigenmittel in Höhe von 1,25 Millionen Euro während der Projektlaufzeit bis 2025 einbringen. Darüber berät der Gemeinderat Anfang 2022.

> Förderung für inhabergeführte Geschäfte: Damit der inhabergeführte Einzelhandel die Folgen der Pandemie abfedern kann, plant die Stadt ein Förderprogramm. Im Haushaltsjahr 2022 sollen Restmittel aus der Spende des Unternehmers Wolfgang Marguerre in Höhe von 155.000 Euro in die Förderung fließen. In den folgenden Jahren soll das Programm mit jeweils 50.000 Euro aus dem städtischen Haushalt fortgeführt werden. Die Ausschussmitglieder erteilten diesem Vorschlag einstimmig ihren Segen – Stadträtin Hilde Stolz von der "Bunten Linken" enthielt sich. Der Gemeinderat entscheidet endgültig im Februar.

> Eine neue, innovative Einkaufsmeile in der Kurfürsten-Anlage: Derzeit arbeitet das Dortmunder Gutachterbüro Junker und Kruse ein Einzelhandelskonzept für Heidelberg aus, über das der Gemeinderat ebenfalls im ersten Quartal 2022 abstimmt. Das Ziel: die Funktionsvielfalt der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern – und zugleich die Stadtteile als Einkaufszentren zu stärken.

Im Ausschuss sorgte insbesondere die Entwicklung der westlichen Innenstadt – also der Bereich der Kurfürsten-Anlage in Höhe vom Hauptbahnhof bis zur Stadtbücherei – für Nachfragen und Diskussionen. In "belebten Erdgeschosszonen" seien hier sogenannte Concept- und Pop-up-Stores denkbar, führte Planer Stefan Kruse aus, der digital zugeschaltet war. Pro Betrieb seien hier Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmetern möglich, in Einzelfällen auch mehr.

Swen Rubel vom Handelsverband Nordbaden, der als Sachverständiger Mitglied des Ausschusses ist, wollte wissen, warum überhaupt eine Ausdehnung des Einkaufsbereichs bis zum Hauptbahnhof vorgesehen sei. Der Handel dort solle eine Ergänzung zur Innenstadt darstellen und die dortige Struktur nicht nachahmen, führte Kruse aus. In diesem Bereich ließen sich ungewöhnliche Betriebskonzepte und Experimente realisieren.