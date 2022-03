Acht Jahre, nachdem die Amerikaner ihren Militärflugplatz zwischen Bahnstadt, Pfaffengrund und Kirchheim räumten, soll ein Konzept für die letzte unbeplante Konversionsfläche in Heidelberg ausgearbeitet werden. Foto: Kay Sommer

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Seit Mai 2014 ist das Airfield zwischen den Stadtteilen Kirchheim, Pfaffengrund und Bahnstadt von den amerikanischen Streitkräften an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zurückgegeben. Nun will die Stadt Gedanken für eine weitere Nutzung in einem Konzept bündeln und mit der Bima Gespräche aufnehmen für einen möglichen Erwerb des rund 15 Hektar großen und brachliegenden Geländes.

Darüber informierte die Verwaltung im Bezirksbeirat Pfaffengrund. Der stimmte der Beschlussvorlage einstimmig zu – allerdings mit einer entscheidenden Ergänzung: Die Verwaltung soll prüfen, wie und welche "kurzfristige Zwischenlösungen" im Interesse der Bevölkerung möglich sind. Dieser Wunsch aus der Mitte des Bezirksbeirats wurde ebenfalls einstimmig angenommen.

Bereits 2019 hat der Gemeinderat ein Konzept für einen Landwirtschaftspark im Umfeld des Airfields beschlossen, vertiefende Planungen wurden aus Ressourcengründen im Corona-Jahr 2020 jedoch zurückgestellt. Wie Heiko Müller vom Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion nun informierte, beruht die aktuelle Beschlussvorlage auf einem Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion vom Juni 2021, wonach das Gelände für Messen und Veranstaltungen zwischengenutzt werden könnte. Grundsätzlich lehne man das nicht ab, heißt es in der Vorlage. Aktuell gebe es auch Überlegungen der Bima, Teile der Landebahn für eine Installation von Photovoltaik-Anlagen zu nutzen und an einen externen Photovoltaik-Betreiber zu verpachten. "Mittlerweile liegt ein ganzer Strauß von Ideen für ein Nutzungskonzept auf dem Tisch", fasste Müller zusammen. "Losgelöst vom Planungsprozess hält die Verwaltung aber eben auch temporäre Zwischenlösungen, wie bisher bereits praktiziert, für denkbar und auch unterstützenswert."

Das hörten die Bezirksbeiräte mit Freude. "Eine Art kleiner Flughafen Tempelhof" wünschte sich Claus Wiechmann (SPD) und mahnte auch eine rechtzeitige Bürgerbeteiligung im Konzeptverfahren an. Bernhard Ortseifen (FDP) kritisierte, dass aus der Vorlage der Verwaltung kein Zeitfenster hervorgehe, wann diese Zwischennutzungen umgesetzt werden sollen. "Am besten noch in diesem Sommer", konkretisierte Petra Fetzer (Grüne) eine Forderung. Zum Zeitplan könne er noch nichts sagen, betonte Heiko Müller von der Stadtverwaltung. Und berichtete auch von Begehrlichkeiten, die eher abgelehnt würden: Anfragen für Teststrecken beispielsweise. Die Beschlussvorlage wird noch im Bezirksbeirat Kirchheim und im Konversionsausschuss Thema sein, bevor der Gemeinderat im Mai entscheidet.

Die Grünen-Gemeinderatsfraktion spricht sich in einer Mitteilung ebenfalls dafür aus, das Airfield schon in diesem Sommer nutzbar zu machen. Sie schlägt vor, die Flächen für eine Zwischennutzung mit der notwendigen Infrastruktur (Strom, Wasser, WCs) auszustatten. So könne auch getestet werden, wie verträglich die Nutzung mit der Nachbarschaft und anderen Interessen seien.

Man wünsche sich einen Ort für alle Heidelberger – zum Drachensteigen, Skaten, Gärtnern, für Freiluftausstellungen, kulturelle Veranstaltungen, junge Menschen und Workshops, heißt es in der Mitteilung der Grünen. "Dabei soll die Landwirtschaft selbstverständlich erhalten und geschützt werden." Der geplante Landwirtschaftspark lasse sich mit solch einer Nutzung problemlos vereinbaren.

Bei einer Begehung vergangene Woche konnte sich die grüne Fraktion gemeinsam mit Akteuren der Jugendkultur und der Heidelberger Zwischenraumagentur vom Potenzial des Airfields überzeugen. "Wir wissen, dass es auch über das erfolgreiche Projekt ,Feierbad’ hinaus noch weiteren Bedarf an kleinteiligen und vielseitig nutzbaren Räumen für Kunst und Kultur, aber auch für Sport, Freizeit und Urban Gardening beispielsweise gibt", so die Stadträte Kathrin Rabus und Felix Grädler.