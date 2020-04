Heidelberg. (dns) Für den gestrigen Freitag hatte die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) wieder zum weltweiten Streik aufgerufen. Bei den vergangenen vier Aktionstagen hieß das immer, dass Millionen für strengere Klimaschutzmaßnahmen auf die Straße gingen – Tausende auch in Heidelberg. Wegen der Corona-Pandemie musste die Bewegung ihren Protest gestern jedoch größtenteils ins Netz verlegen. Und doch machten die Aktivistinnen und Aktivisten im Heidelberger Stadtbild auf die Klimakrise aufmerksam: So versammelten sich am Mittag gut 20 junge Menschen – mit Abstand – am Rathaus zu einer genehmigten Kundgebung und forderten die Stadt auf, trotz der Coronakrise ihre Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

Pünktlich um 12.05 Uhr stimmten sie – und andere Aktivisten in der ganzen Stadt – einen Kanon an, der sogar im bundesweiten FFF-Livestream übertragen wurde. Diesen sahen sich laut der Bewegung über 200.000 Menschen gleichzeitig an – "die größte Online-Demonstration, die es je gegeben hat", betonen die Aktivisten.

Die Engelchen am Kornmarkt bekamen einen Mundschutz. Foto: Rothe

Vor Ort hatten die sie Statuen in der Altstadt als "Helfer" rekrutiert: So trug etwa der Zeitungsleser einen Mundschutz und forderte darauf die Menschheit auf, jede Krise wie eine Krise zu behandeln. Und auch die Engelchen bei der Kornmarktmadonna wurden zu Aushilfsdemonstranten. "Wir werden nach Corona weiter demonstrieren, doch solange kann der Protest nicht warten. Es darf kein Zurück zur Normalität geben", fordert die Studentin Sophie Weiss, "denn normal bedeutet Klimakrise."

"Wir müssen aus dieser Krise lernen, allen Krisen mit Konsequenz und Wissenschaft zu antworten", betont auch die Heidelberger Schülerin Anna Hermann. "Die Antworten auf Corona können und müssen Antworten auf die Klimakrise beinhalten." Das bedeute grenzenlose Solidarität mit allen Menschen, die besonders betroffen sind. "Das sind meine Großeltern genauso wie Geflüchtete auf Lesbos."