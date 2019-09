Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es wäre auch zu viel des Guten gewesen: die Stadt der Romantik auch als Stadt des Bauhaus? Zwar findet sich bei der Berliner Jubiläumsausstellung "Grand Tour der Moderne" zu Ehren der Architektur- und Designschule "Bauhaus" unter den 100 bemerkenswerten Stätten deutschlandweit auch eine aus Heidelberg - nämlich die Neckar-Stauwehre -, aber eine Hochburg des neuen Bauens war die Stadt nicht: "Es gibt fünf, sechs Einzelfälle", sagt Bernd Müller, der vor 20 Jahren den "Architekturführer Heidelberg" geschrieben hat und heute Leiter des Amtes Mannheim/Heidelberg bei Vermögen und Bau Baden-Württemberg ist. "Aber damit ist Heidelberg keinesfalls eine Stadt der Moderne wie Karlsruhe, Frankfurt oder Berlin."

Seine Erklärung: "Hier hat man sich mit dem Wechsel vom Historismus zum Bauhaus sehr schwergetan, der neue Stil setzt sich nicht durch." Denn hier in der alten kurfürstlichen Residenz liebt man das konservative Bauen, sogar moderne Bauten bekommen ein historisches Gewand: Das wird bei der Neuen Universität, 1930/31 von Karl Gruber erbaut, nur allzu deutlich: Manches wirkt wie bauhausinspiriert, zugleich spielt Gruber aber auf mittelalterliche Bautraditionen an - wie mit den lang gezogenen Fenstern des Hauptbaus oder dem deutlich überstehenden Dach. Dass das Bauhaus es in Heidelberg so schwer hatte, lag auch daran, dass Heidelberg keine Industriestadt mit einer starken SPD war, die damals ein Schrittmacher für die neue Architektur war. Denn, so Müller: "Für die Moderne braucht man einen starken politischen Willen." Den gab es in Heidelberg immerhin - seitens des Deutschen Reichs - mit den drei Schleusen oder Stauwehren, als der Neckar ab 1921 zur Wasserstraße ausgebaut wurde.

Und doch, es gibt sie hier und da, die wenigen Beispiele der neuen Architektur - wenn auch selten in Reinkultur. Hier traten fortschrittlich denkende Privatleute, meist vermögende Industrielle, als Bauherren auf - aber selten die Stadt. Das erklärt auch, weswegen die meisten Zeugnisse des "Neuen Bauens" in noblen Vierteln, Neuenheim oder Handschuhsheim, stehen.

Die Villa Bergius (1927-29) in Neuenheim. Foto: Rothe

Am imposantesten ist die "Villa Bergius" in der Albert-Ueberle-Straße in Neuenheim: Der Chemiker und Unternehmer Friedrich Bergius - er erhielt zusammen mit Carl Bosch 1931 den Chemienobelpreis - war durch den Verkauf seines Patents zur Benzingewinnung aus Kohle reich geworden und gab den Salonlöwen: Er hatte zwei Gründerzeitvillen gekauft und den Essener Architekturprofessor Edmund Köhler mit ihrem Umbau beauftragt: Er schlug den alten Stuck ab und stülpte den beiden Häusern "ein modernes Kleid" (Müller) über. Bergius hatte nicht allzu lang Freude an dem Bau, er verarmte und musste 1940 seine Villa verkaufen. Sie wechselte rasch die Besitzer - unter anderem die US-Besatzungsmacht, die Post und schließlich das Land - und jeder renovierte nach seinem Gusto, sodass heute im Inneren nichts mehr original erhalten ist. Das heutige Uni-Institutsgebäude macht auch von außen einen etwas traurigen Eindruck, der Putz bröckelt, aber in den nächsten Jahren ist eine Generalsanierung geplant. "Dann wird man von außen einen stärkeren Eindruck der Moderne haben", verspricht Müller.

Die Villa Freudenberg in Neuenheim. Foto: Rothe

Ebenfalls in Neuenheim, direkt am Ufer, steht die "Villa Freudenberg", 1927 erbaut vom Chemiker Karl Freudenberg, Spross der Weinheimer Fabrikantendynastie. Ihr Architekt Heinrich Tessenow war eigentlich kein Bauhaus-Anhänger, aber durchaus ein Freund klarer Formen - wenn auch mit einigen "verspielten" Elementen wie Fenstergesimsen, Pergolen oder Spalieren. 1940 wurde das Haus ein Schulungsgebäude der Post, heute ist es in Privatbesitz.

Das Weiße Haus (1928) in Handschuhsheim. Foto: Rothe

Leider nur noch wenig erhalten ist von einem der kompromisslosesten Zeugnisse des neuen Bauens in der Stadt, dem "Weißen Haus" in Handschuhsheim, 1928 vom Bauhausarchitekten Ernst Trömmler für die Orchideenzüchterin Paula Deetjen erbaut. Heute ist es mehrfach umgebaut, wurde in zwei Hälften unterteilt und bekam schließlich auch noch Klappläden.

Unweit der Berliner Straße steht das am besten erhaltene Bauhaus-Denkmal Heidelbergs, das "Haus Gothein" mit seinen horizontalen Fenstern, das 1928 Hans Krebs, ein Schüler von Walter Gropius (er soll sogar selbst in die Pläne eingegriffen haben), für die Kunsthistorikerin Marie-Luise Gothein entwarf. In den fünfziger Jahren wohnte in diesem kleinen Haus der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich.