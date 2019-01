Heidelberg. (pri/pol) Erneut kam es am Dienstagabend auf der Kreisstraße K9702 (Grenzhöfer Weg) in Höhe der Einmündung Marienhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 19.40 Uhr war eine 55-jährige Daimler-Fahrerin vom Grenzhof kommend auf der K9709 unterwegs. An der Einmündung zur K9702 wollte sie links nach Wieblingen abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Skoda, dessen 20-jähriger Fahrer von Wieblingen nach Eppelheim unterwegs war.

Der Skoda wurde beim Aufprall nach links abgewiesen und streifte eine Scheune. Die 55-Jährige erlitt mehrere Prellungen und ein Hals-Wirbelsäulen-Trauma. Der 20-jährige Skoda-Fahrer erlitt eine Bauch- und Beinverletzung. Beide kamen per Rettungswagen in die Chirurgie Heidelberg. Beide Autos waren Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Auto beträgt 10.000 Euro, der Schaden an der Scheune wurde auf 500 Euro geschätzt.

Die Kreisstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 21.20 Uhr wurde der Verkehr staufrei örtlich umgeleitet.

Bereits am 26. November kam es an gleicher Stelle zu einem ähnlichen Unfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.