Heidelberg. (mare) Schon wieder wurde am Mittwochmorgen an drei Stellen am Bismarckplatz ein weißes Pulver gefunden. Und nun - das bestätigt die Feuerwehr der RNZ gegenüber - ist die Substanz wohl gefährlich für die Atemwege. Diesmal sei es kein Mehl, so die Feuerwehr. Deshalb wurde gegen 8 Uhr der Bismarckplatz komplett abgesperrt. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr sagt.

Die Busse halten nach Feuerwehr-Angaben über die Sofienstraße, die Bahnen fahren zwar noch durch den Bismarckplatz - einsteigen sollen Fahrgäste aber an den nächsten Haltestellen.

Die Substanz wurde bereits nach Mannheim zur Untersuchung geschickt. Wie lange der Bismarckplatz gesperrt ist, ist noch unklar.

Erst am Dienstagvormittag war vor der Galeria Kaufhof ein weißes Pulver gefunden worden. Es stellte sich als Mehl heraus, für rund zwei Stunden gab es eine Sperrung am Bismarckplatz.