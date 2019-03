Heidelberg-Wieblingen. (pri/rl) Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Mittwochnachmittag in einem Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Mannheimer Straße.

Rauch war aus dem bereits offenen Dach in der Nähe des "Bonsai Zentrum Heidelberg" sichtbar. Im Einsatz war am Nachmittag die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen.

Verletzt wurde offenbar niemand. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor.