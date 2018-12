Heidelberg-Wieblingen. (pol/rl) Von einem Auto erfasst wurde ein Fahrradfahrer auf dem Grenzhöfer Weg am Dienstagmorgen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 24-Jährige radelte gegen 6.30 Uhr auf dem Grenzhöfer Weg in Richtung Wieblingen.

Kurz vor der Brücke über die Autobahn A656 übersah ihn ein nachfolgender 36-jähriger Honda-Fahrer und prallte von hinten gegen das fahrende Rad. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel dann auf die Fahrbahn.

Der 24-jährige Radfahrer erlitt schwere Verletzungen am Becken und am Kopf und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nach erster Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht. Der Fahrer des Honda erlitt einen Schock.