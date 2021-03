Heidelberg. (RNZ) Großflächiges Testen und schnelles Impfen sind zwei der wichtigsten Maßnahmen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die Stadt Heidelberg begrüßt daher die entsprechenden Beschlüsse der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder. Die Stadt hat in den vergangenen Wochen bereits eine Infrastruktur für Schnelltests auf den Weg gebracht. So unterstützt sie Schnelltest-Angebote in Arztpraxen, Apotheken und privaten Testzentren und übernimmt bis zur Hälfte der Kosten eines Schnelltestes (maximal 14,50 Euro) für Heidelberger.

Darüber hinaus sorgt die Stadt dafür, dass Test-Kits an Schulen und Kitas kostenlos zum Einsatz kommen. So werden alle Schulen und Kitas bereits auf Wunsch mit Test-Kits aus der Notreserve des Landes Baden-Württemberg ausgestattet, um kostenlose Tests für das Personal anzubieten. Konkret stehen dafür über 90.000 Tests für Nasen-Rachen-Abstriche bereit. "In den kommenden Wochen können wir damit an Schulen und Kitas wöchentliche Testungen durch geschultes Personal anbieten", sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner. Darüber hinaus hat die Stadt 26.000 Tests beschafft, die im vorderen Nasenbereich angewendet werden können. Sie prüfe aktuell Szenarien, um diese Tests Schülern in der Präsenzphase anbieten zu können, erklärt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Fragezeichen stehen für die Stadt hinter der Ankündigung des Bundes und der Länder, dass ab dem heutigen Montag, 8. März, allen Bürgern mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest angeboten wird. "Die Stadt verfügt aktuell nicht über die dafür notwendige Menge an Tests und kann in der Kürze der Zeit auch nicht die notwendigen Infrastrukturen aufbauen", heißt es in der Mitteilung.