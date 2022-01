Von Anica Edinger

Heidelberg. Es ist das Wunder des Jahres: Stadtrat und Unternehmer Waseem Butt erkrankt im März schwer an Covid-19. Über vier Monate lang liegt er im künstlichen Koma, hängt drei Monate lang an der Ecmo – einer Technik, bei der die Maschine vollständig die Atemfunktion übernimmt. Im Juli erwacht Butt aus diesem Albtraum. Seine scheinbar irreparabel geschädigte Lunge hatte sich von selbst regeneriert.

März 2021: Waseem Butts gesamte Familie steckt sich – trotz großer Vorsicht im Alltag – mit dem Coronavirus an. Waseem Butts Ehefrau Attia, die Kinder, seine beiden Eltern, 81 und 78 Jahre alt. Während Frau und Kinder nur milde Verläufe haben, erkranken Waseem Butt, seine Mutter wie auch sein Vater schwer. Butt selbst wird am 21. März in die Heidelberger Thorax-Klinik eingeliefert. Er kann nicht mehr atmen, wird wenig später intubiert, beatmet, schließlich ins künstliche Koma versetzt und an die Ecmo-Maschine angeschlossen.

Seine Eltern Mohammad und Famida Begum Butt kommen ebenfalls ins Krankenhaus – und überleben nicht. Beide sterben im Abstand von gerade einmal 25 Stunden voneinander an den Folgen der Corona-Erkrankung. Waseem Butts Sohn Mamdouh erzählt im RNZ-Interview die tragische Geschichte der Familie, auch, um die Bevölkerung vor der Unberechenbarkeit des Virus zu warnen. Über die Zeit, die seine Familie im Frühjahr durchlebt, sagt er: "Es ist die Hölle."

Waseem Butt unterdessen kämpft weiter ums Überleben. Lange Zeit steht es sehr schlecht um den Stadtrat. Im Mai wird er schließlich in das Universitätsklinikum München verlegt, wo er eine Spenderlunge bekommen soll. Zu schwer hat das Coronavirus das Organ geschädigt, scheinbar irreparabel.

Doch dann geschieht das Wunder: Butts Lunge regeneriert sich von selbst. Die Ärzte können es sich bis heute nicht erklären, wie das Organ das eigenständig geschafft hat. Im Juli erwacht Waseem Butt aus dem künstlichen Koma. Er kämpft sich in den Schmiederkliniken auf dem Kohlhof Schritt für Schritt zurück ins Leben. Seine Werte bessern sich nach und nach, auch wenn die vielen Medikamente, die er über Monate verabreicht bekommen hatte, seinem Körper schwer zugesetzt haben.

Im ersten Interview nach seinem Koma sagt Waseem Butt am 27. November gegenüber der RNZ: "Ich bin einfach unendlich dankbar. Gott hat mir das Leben neu geschenkt." Gerade jetzt fühle er sich mehr denn je verpflichtet, den Menschen, die seine Familie während der langen Zeit seines Kampfes so sehr unterstützt hätten, wieder etwas zurückzugeben. Deswegen wolle er unbedingt weiter Politik machen.

Und tatsächlich: Digital nimmt Waseem Butt am 9. Dezember an der letzten Sitzung des Gemeinderats vor Weihnachten teil. Mit emotionalen Worten wird er von Oberbürgermeister Eckart Würzner begrüßt. Von seinen Gemeinderatskollegen gibt es stürmischen Applaus. Butt bedankt sich für die überwältigende Anteilnahme – und verspricht: "Ich gebe nicht auf."