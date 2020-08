Von Birgit Sommer

Heidelberg. Seit vielen Wochen ist es am Uniklinikum in Sachen Coronavirus sehr ruhig: Die wenigen Krankheitsfälle, die es gibt, werden meist in Heimquarantäne auskuriert. "In den letzten Wochen hatten wir niemanden stationär bei uns liegen", sagt der Ärztliche Direktor Prof. Ingo Autenrieth – am gestrigen Freitag dann lag nur ein einziger Patient mit einer Corona-Infektion in der Uniklinik.

Doch die Infektionszahlen steigen auch in Heidelberg und der Region: Im Rhein-Neckar-Kreis meldete das Gesundheitsamt am Freitag auf einen Schlag zehn neue Fälle, in Heidelberg einen. Damit gibt es in Kreis und Stadt aktuell schon wieder 37 aktive Fälle. Die "zweite Welle" sei praktisch schon da, sagt Autenrieth. Und mit dem Ende der Sommerferien, mit Reiserückkehrern und Schulbesuch steigt die Gefahr weiter.

Während bei der ersten Welle im März noch viele Kliniken binnen Tagen Isolationsstationen aufbauen mussten und die Befürchtung umging, die Ausrüstung könne knapp werden, wurden die letzten Monate zur Vorbereitung auf steigende Zahlen genutzt. Die baden-württembergischen Unikliniken tauschen sich über Ausrüstungen und Testverfahren aus, um überall den gleichen hochwertigen Schutz zu gewährleisten. In Heidelberg hat man vieles im Blick, etwa die Bevorratung mit Schutzausrüstung und Medikamenten, aber auch die Personalplanung, damit im Herbst genügend Pflegekräfte einsatzbereit sind.

Zusammen mit dem Gesundheitsamt und den Kliniken in und um Heidelberg wurde eine Struktur entwickelt, wie man im Ernstfall mit Patienten, Besuchern und der Lagerhaltung umgeht. "Wir werden einen fertigen Plan haben – vom Einkauf über die Pflege und die Apotheken bis hin zu den Intensivstationen", sagt der Virologe des Klinikums, Prof. Hans-Georg Kräusslich. Das ist allerdings nicht nur eine Frage vorausschauender Planung. "Ein Hauptlieferant für die Kits, die man für die Vorbereitung der Covid-19-Diagnostik braucht, ist derzeit nicht lieferfähig", erklärt Hans-Georg Kräusslich.

Auch für den gleichzeitigen Ausbruch von Grippewelle und Corona-Infekten hat das Uniklinikum vorgesorgt. Die Verantwortlichen wollen ihre Mitarbeiter für eine rechtzeitige Grippe-Impfung gewinnen und haben schon mal 6000 statt wie bisher 3000 Dosen Impfstoff bestellt. Ob die Impfstoff-Hersteller den erhöhten Bedarf überall befriedigen könnten, sei aber noch unklar, meint Ingo Autenrieth.

Die Besucherzahl im Uniklinikum ist immer noch beschränkt. Die IT-Abteilung arbeite an einer App für das Smartphone, über die man die Besuchszeit im Vorfeld buchen könne, berichtete Autenrieth. Im Laufe des September soll diese einsatzfähig sein und den Zugang erleichtern.

Im Universitätsklinikum herrscht derzeit Normalbetrieb. Die beiden ausgewiesenen Corona-Stationen in der Inneren Medizin und in der Thoraxklinik seien weitgehend mit anderen Patienten belegt, erklärte Autenrieth. Anders als im Frühjahr werden nach Angaben des Ärztlichen Direktors auch keine Intensivbetten speziell für Covid-19-Patienten freigehalten – auch wenn der Staat die leeren Intensivbetten mit 760 Euro pro Tag bezuschussen würde. Autenrieth beziffert die tägliche Belegung mit 70 bis 85 Prozent. Ein paar Patienten mehr hätten noch Platz, doch manche schöben ihre planbaren Operationen immer noch auf. Für Sorgen wegen der Infektanfälligkeit gibt es nach Ansicht von Medizinern jedoch keinen Grund.

"Wir wollen keinesfalls längerfristig Betten freihalten, sondern so viel wie möglich belegen", betonte auch Hans-Georg Kräusslich. Speziell entwickelte Modelle sagen dem Uniklinikum rechtzeitig, wann mit Sars-CoV-2-infizierten Patienten auf der Station zu rechnen ist. Und frisch operierte Patienten bleiben sowieso nicht lange im Intensivbett liegen, sondern werden bald in die Normalstation verlegt.

"Wir kommen mit unseren Kapazitäten gut hin", findet der Ärztliche Direktor des Uniklinikums. Das alte Gebäude der Chirurgie, das am 10. Oktober beim Umzug in den Neubau freigeräumt werde, sei nicht als Corona-Station vorgesehen. Dort sollen, wie geplant, nach einer Renovierung Abteilungen der Kopfklinik untergebracht werden, wenn deren Sanierung beginnt.