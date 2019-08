Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Ruprecht-Karls-Universität bleibt exzellent. Das steht nach dem dreijährigen Wettbewerb seit Ende Juli fest. Aber was bedeutet das wirklich für die Uni? Und wohin fließen die üppigen Bundesmittel? Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie viel Geld bekommt die Universität? Für die Förderung als Exzellenz-Uni gibt es ab 1. November mindestens sieben Jahre lang zwischen 10 und 15 Millionen Euro jährlich. Wie viel genau, kann man im Rektorat noch nicht sagen. Beantragt hatte die Universität 15 Millionen Euro, aber der Förderbescheid ist noch nicht da. "Wir haben gehört, dass es 17,5 Prozent pauschale Kürzung für alle Anträge geben soll", erklärt Rektor Bernhard Eitel der RNZ. Damit würden jährlich 12,4 Millionen Euro nach Heidelberg fließen. Durch die Förderung der beiden Exzellenz-Cluster, die bereits ihre Arbeit aufgenommen haben, kommen pro Jahr etwa zehn Millionen Euro dazu.

Und was macht sie damit? Das Geld für die Cluster wird dort für die Forschung genutzt. Doch auch die Mittel aus dem Wettbewerb Exzellenz-Uni sind zweckgebunden. In einem umfangreichen Antrag musste die Universität darlegen, wie sie das Geld nutzen möchte. "Das war nicht nur ein Antrag, das ist unsere Strategie für die nächsten Jahre", betont Eitel. Und die sieht vor, dass die Ruperto Carola auf das Konzept Volluniversität setzt. "Comprehensive Research University" war auch der Antrag überschrieben: "Forschungsstarke Volluniversität".

Und wie soll die Volluni gestärkt werden? Dazu gibt es mehrere Ansätze. Sie will sich auf vier "Fields of Focus" konzentrieren, drei "Inkubatoren" stärken, zwei "Flagship-Initiativen" herausarbeiten und den Wissenstransfer forcieren.

Das versteht doch niemand. Was sind denn "Fields of Focus"? Wörtlich übersetzt sind das "Fokusfelder". Gemeint sind vier Bereiche der Uni, in denen am meisten geforscht und gelehrt wird: Die Lebenswissenschaften mit der Medizin, die Naturwissenschaften, die Geisteswissenschaften sowie die Sozial- und Verhaltenswissenschaften - damit wird jedes Fach abgedeckt. Für jedes Fokusfeld gibt es künftig einen Forschungsrat, in dem Wissenschaftler von Uni und anderen Institutionen sitzen. Sie können über Gelder entscheiden und neue Forschungsprojekte anstoßen. Damit sollen die Exzellenzmittel auch in Zukunft innovative Ideen fördern. Zusätzlich sitzt der Sprecher jedes "Field of Focus" künftig in der Forschungs- und Strategiekommission der Uni und kann so deren Kurs beeinflussen.

Okay, aber wozu braucht eine Uni "Inkubatoren"? In der Start-up-Szene sind Inkubatoren Unternehmen, die neue Firmen groß machen. In der Uni soll es drei davon geben, die fächerübergreifende Initiativen groß machen. Als "wissenschaftliche Spangen", wie Eitel sie nennt, sollen sie Brücken bauen zwischen den "Fields of Focus" - und das auf ganz unterschiedliche Art. So soll das "Heidelberg Center for the Environment", das sich mit Umweltfragen befasst, eine thematische Verbindung schaffen. Das Institut für Wissenschaftliches Rechnen bearbeitet dagegen Methodikfragen, die für alle Fächer relevant sind. Und das Marsilius-Kolleg bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, sich mit anderen Disziplinen zu vernetzen. Alle drei Institutionen gibt es schon jetzt, aber durch die Förderung würden sie weiterentwickelt und könnten neue Projekte umsetzen, so Eitel.

Und was macht eine Flagship-Initiative? Wie der Name andeutet, soll es sich bei den beiden Initiativen um Vorzeigeprojekte handeln. Hier soll innovative Spitzenforschung betrieben werden. Beide Projekte liegen jeweils an der Schnittstelle zwischen zwei "Fields of Focus": "Engineering Molecular Systems" (Molekulare Systeme entwickeln) verbindet die Lebens- und Naturwissenschaften. Die Initiative soll als Vorreiter für die Entwicklung kohlenstoffbasierter Technologien auf der Nanoskala - also in winzigen Dimensionen - wirken, was vor allem für die Medizin wichtig werden dürfte. Bei der Initiative, "Transforming Cultural Heritage", ist vor allem die Perspektive neu: In diesem interdisziplinären Projektverbund soll kulturelles Erbe als Ergebnis sich ändernder gesellschaftlicher Verhandlungen neu definiert werden - damit liegt er an der Schnittstelle von Geistes- und Sozialwissenschaften. "Da geht es auch um die Frage, was Kulturerbe überhaupt ist", so Eitel. "Dazu zählen nicht nur antike Tempel und mittelalterliche Gemälde, sondern auch Sprachen und Rechtssysteme." Beide Flaggschiffe werden jeweils von einem Institut - dem "Institute for Molecular Systems Engineering" und dem "Heidelberg Zentrum Kulturelles Erbe" - getragen, aber auch die benachbarten Fächer werden stark eingebunden, und auch dort werden neue Stellen geschaffen und Geräte angeschafft. "Das sind Themen, die die wissenschaftliche Landschaft der Universität verändern werden", ist Eitel sicher. "Und nicht nur das, auf diesen Feldern ist der Standort Heidelberg der Konkurrenz einen Schritt voraus."

Gut, die Forschung wird gestärkt. Und was ist mit der Lehre? Profitieren auch die Studenten? "Die gesamte Universität profitiert", ist Eitel überzeugt. So würden in den Clustern, den Flaggschiff-Initiativen und den Fokusfeldern neue Professuren geschaffen. Dadurch verbessere sich nicht nur das Betreuungsverhältnis, durch die positiven Effekte auf die Lehre würde zudem "besser und breiter ausgebildet", verspricht er. Außerdem gibt es zu beiden Flaggschiffen jeweils einen neuen Masterstudiengang. "So können sich unsere Studierenden und Nachwuchswissenschaftler auf innovativen Feldern profilieren."

Elite schön und gut. Aber hat der Rest der Gesellschaft auch etwas davon? Bernhard Eitel ist sicher, dass von den bisherigen Exzellenz-Erfolgen die gesamte Stadt profitiert hat - und es auch diesmal so sein wird. So werden etwa Hunderte Jobs an der Universität neu entstehen. Darüber hinaus soll die Gesellschaft künftig stärker von wissenschaftlichen Ergebnissen profitieren. Der Wissenstransfer aus der Uni heraus soll verbessert werden. Dabei geht es nicht nur um die Gründung von Unternehmen - wie sie im Rahmen des Bluttest-Skandals am Uniklinikum für Ärger gesorgt hatte -, sondern auch darum, wissenschaftliche Ergebnisse besser zu kommunzieren und Technologien schnell zur Anwendung zu bringen. Das soll künftig durch eine neue Transfer-Agentur unter Federführung eines neuen Prorektors geschehen. "Wir legen viel Wert darauf, frühzeitig Forschung mit Transfer-Relevanz zu erkennen", verspricht Eitel. Dazu soll es eine Art "Scouting" innerhalb der Uni geben. Denn bislang läge bei vielen Wissenschaftlern der Fokus vor allem darauf, herausragende Forschungsergebnisse zu schaffen und über gute Publikationen zur Verfügung zu stellen - und weniger darauf, diese so aufzubereiten, dass sie zügig in Anwendungen überführt werden können. "Das wollen wir ändern. Um diesen Weg zu gehen, entwickeln wir wissenschaftsorientierte Richtlinien und werden den Transfer verantwortlich und verlässlich organisieren."