Von Denis Schnur

Heidelberg. Zwei Dinge hatte sich Mohammed Issa als Jugendlicher fest vorgenommen: Er wollte in Deutschland studieren und Arzt werden. Beides eigentlich unerreichbare Ziele für einen jungen Palästinenser, der in einer Mittelschichtfamilie aufwächst und seine Heimat bis damals nur einmal für einen zweiwöchigen Sprachkurs in Deutschland verlassen konnte. Das war 2007.

Knapp zwölf Jahre später empfängt Issa die RNZ im Foyer der Kopfklinik. Weißer Kittel, vier Kulis in der Brusttasche - und ein Schild angeheftet, auf dem steht: "Neurochirurgische Klinik - Arzt - M. Issa". Was als Traum eines Teenagers begann, ist wahr geworden: Mohammed Issa, der im Oktober 1991 in Bethlehem geboren wurde, ist heute Assistenzarzt am Uniklinikum - und seit Anfang des Jahres deutscher Staatsbürger. "Glück und Fleiß haben mir das ermöglicht", sagt der eigentlich bescheidene 27-Jährige nicht ohne Stolz.

DAS PORTRÄT

Denn so wirklich damit rechnen konnte der junge Issa damals nicht. Dass er überhaupt mit 16 Jahren zum Sprachkurs nach Goslar kommen konnte, war schon außergewöhnlich: "Das ist sehr schwer für uns Palästinenser." Nur weil die Deutsche Schule der Berliner Missionswerke, die Issa besuchte, sich kümmerte, kam er nach Deutschland. Und er war begeistert: "Ich habe gleich eine Art Liebe für das Land entwickelt", erklärt Issa in perfektem Deutsch.

"Ab dann habe ich mich über ein Studium in Deutschland informiert", erklärt der junge Arzt. "Aber ich wusste, dass es fast unmöglich war." Denn wer aus Palästina zum Studieren nach Deutschland kommt, muss finanziell eigenständig sein - und das nachweisen, indem er 14.000 Euro auf einem Sperrkonto platziert. Zu viel für die Eltern von Issa, einen Lebensmittelverkäufer und eine Lehrerin. "Das hätte meine Familie nie gekonnt." Schließlich hat Issa auch noch jüngere Geschwister, mittlerweile fünf Schwestern und Brüder. Für ihn sei es ein "netter Traum" gewesen, eines Tages in Deutschland zu leben. "Aber ich dachte nicht, dass er wahr wird."

Zumal seine Familie in dem Jahr, in dem er zum ersten Mal seine Heimat verließ, einen schweren Schlag verkraften musste: Sein Bruder, ein Jahr älter, starb an Knochenkrebs. Für Issa eine Katastrophe: "Wir waren zusammen in der Schule, wir waren die besten Freunde", sagt er leise. Dieser Schicksalsschlag sollte sein Leben verändern: "Da war für mich klar: Ich will Arzt werden." Dem 16-Jährigen konnte niemand richtig erklären, warum sein Bruder eine Chemotherapie brauchte. Warum er immer wieder operiert wurde. Warum er so leiden musste. "Ich wollte das verstehen." Doch für das Medizinstudium in Palästina gebe es nur 50 bis 100 Studienplätze pro Jahr. "Es ist sehr, sehr hart, da reinzukommen", so Issa. "Ich hatte mich von der Idee fast schon verabschiedet."

Dann schlug während seiner Abiturprüfungen im Juni 2009 völlig unerwartet das Glück zu. Es kam in Form eines Offenbacher Ehepaars. Inge und Rainer, von denen Issa stets voller Bewunderung spricht, wollten einem Schüler das Studium in Deutschland ermöglichen. Und diesen suchten sie an der Deutschen Schule in Bethlehem. Dort war es der Physiklehrer Issas, der wusste, wie gerne sein Schüler nach Europa wollte. Also wurde Issa zum Gespräch eingeladen. Zwei Stunden später klingelte das Telefon: "Wir haben uns für dich entschieden", sagte ihm das Ehepaar.

Doch der Weg nach Deutschland war noch lange nicht frei. Das Stipendium sollte über die Friedrich-Ebert-Stiftung laufen. Issa musste sich in deren Büro vorstellen. Doch als er in den Westteil Jerusalems wollte, bekam er keine Einreiseerlaubnis von den israelischen Behörden. Eine Begründung? Gab es nicht. "Das ist nicht ungewöhnlich", berichtet Issa. Als junge Palästinenser seien er und seine Freunde immer wieder von Behörden und Armee schikaniert worden. "Wir haben dort nicht die gleichen Rechte." Solche Sätze klingen bei dem jungen Arzt nicht wie eine Anklage. In seiner Stimme liegt keinerlei Bitterkeit.

Das mag daran liegen, dass er mittlerweile in einem Land zuhause ist, indem er sich akzeptiert fühlt: "In Deutschland genieße ich dieselben Rechte wie alle anderen." Es könnte auch daran liegen, dass die Behörden ihn damals nicht davon abhielten, seinen Traum zu verwirklichen. Die Mitarbeiter der Ebert-Stiftung kamen kurzerhand nach Bethlehem, um ihn kennenzulernen - und ihm die Förderung zuzusagen. Als dann nach vier Monaten des Wartens im März 2010 endlich die Zusage für das Visum kam, hielt Issa nichts mehr in der Heimat: Wenige Tage später kam er in Offenbach an und zog zu seinen Gasteltern. "Die beiden haben mir alles ermöglicht. Ohne sie hätte ich wahrscheinlich in der Firma meines Vaters arbeiten müssen."

Hier angekommen hieß es erst einmal: Deutsch pauken. Zwei Semester besuchte er Sprachkurse in Mainz. Doch auch im Land seiner Träume war nicht alles einfach: Als er nach vielen Absagen endlich einen Studienplatz in München hatte, lernte er den Wohnungsmarkt kennen - und die Probleme, die man da mit arabischem Namen hat. "Viele sagten, sie melden sich. Aber es kam nie eine Rückmeldung." Nur im Studentenwohnheim bekam er in letzter Minute einen Platz.

Aber auch an der Uni lief es nicht rund: "Das erste Semester war hart. Ich habe vielleicht 30 Prozent mitbekommen von den Vorlesungen." Um mit den Kommilitonen mitzuhalten, habe er "ungelogen Tag und Nacht gelernt". Während andere sich ins Münchner Nachtleben stürzten, steckte er den Kopf zwischen Bücher - und hatte trotzdem schlechtere Noten. "Das war frustrierend." Doch Aufgeben sei nie eine Option gewesen: "Ich musste so leiden, bis ich soweit gekommen bin. Ich musste alles versuchen, um es zu schaffen." Und der Einsatz wurde belohnt: "Irgendwann war ich so gut wie die anderen." Mit jedem Semester wurde sein Deutsch flüssiger, bald fiel ihm das Studium leicht: "Ich habe alles in Regelstudienzeit absolviert", sagt er und wieder blitzt Stolz in seiner Stimme auf, "von 1000 Studenten, die mit mir angefangen haben, haben das nur 125 geschafft."

Im Dezember 2017 hatte er es schwarz auf weiß: Issa war Arzt. Mit einer Stelle als Assistenzarzt folgte für ihn der nächste Schritt. Und den wollte er in Heidelberg machen: "Der gute Ruf der Klinik hat mich verführt", lächelt er. Zudem habe er die Stadt von einem Besuch gekannt und gewusst: "Das passt." Und Heidelberg liegt nahe genug an Nürnberg, wo Issas langjährige Freundin lebt. Hier bekam er eine Stelle in der Neurochirurgie - der Bereich, der ihn schon immer am meisten faszinierte. Auch, weil sich viel um die Tumorbehandlung dreht, die den Ärzten bei seinem Bruder nicht geglückt war.

In Heidelberg hat Issa endgültig das Gefühl, angekommen zu sein. Hier war es auch, wo er sich letztes Jahr um die deutsche Staatsbürgerschaft bemühte. "Ich bewundere Deutschland für die Meinungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, die Sicherheit, die Demokratie. Das alles habe ich in Palästina nicht." Und da er sich eine dauerhafte Rückkehr in seine Heimat nicht vorstellen kann, solange kein Frieden herrscht, wollte er Deutscher werden. "Ich hatte die beste Zeit meines Lebens hier", sagt er. Zudem sei er bislang als "Staatenloser" geführt worden. Die Bewohner von Gazastreifen und Westjordanland sind keine Israelis, aber Palästina ist auch kein eigener Staat. "Das wusste ich nicht", erinnert sich Issa. Erst als er zum ersten Mal in Deutschland sein Visum verlängerte, fragte ihn die Sachbearbeiterin nach der Staatsangehörigkeit. "Palästinensisch? Das finde ich nirgends", habe sie überrascht entgegnet. Seit Anfang des Jahres steht in seinen Dokumenten "deutsch" und nicht mehr "XXX" - "Triple X", wie er lachend sagt.

"Ich fühle mich nicht deutsch oder palästinensisch und auch nicht irgendwo in der Mitte", sagt er. "Ich habe das Gefühl, dass ich beides bin." Schließlich wachse ein Baum nicht ohne gute Wurzeln - und er werde seine nie vergessen. Doch nun sei sein Lebensmittelpunkt in Deutschland, wo er vielen Menschen so viel zu verdanken habe. "Für mich ist klar, dass ich etwas Gutes für Deutschland tun möchte. Und ich denke, das mache ich durch meine Tätigkeit."

Es dauerte Jahre und Issa musste viele Hindernisse überwinden. Doch jetzt lebt er seinen Traum. Kein Wunder, dass Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson ihn Anfang des Jahres einlud, um ihm öffentlichkeitswirksam die erste Einbürgerungsurkunde 2019 zu übergeben: "Das ist eine Erfolgsgeschichte, wie wir sie den Menschen immer zeigen wollen", meinte er.

Und auch Issas Familie ist stolz. In seiner Schwester könnte er bald eine Nachahmerin finden: "Sie macht im Sommer Abitur und interessiert sich sehr für Deutschland." Sie würde hier gerne Informatik studieren. "Für sie bin ich eine Art Vorbild", sagt er, bevor er wieder in sein Büro in der Klinik zurückkehren muss.