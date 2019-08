Sein bewegtes Leben - und vor allem seine Auseinandersetzung mit der Stasi - hat der heutige Heidelberger Norbert Sachse in dem Buch "Die Akte S - Fünf Jahre in den Mühlen des MfS" festgehalten. Foto: Friederike Hentschel

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Was macht das mit einem Teenager, der nach einem zermürbenden Strafverfahren für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis muss, obwohl er sich keiner Schuld bewusst ist? Manch anderer wäre vielleicht daran zerbrochen, aber Norbert Sachse überstand diese Zeit und später weitere Haftmonate in der DDR relativ unbeschadet.

Der heute 65-Jährige, seit 2006 in Heidelberg ansässig, erinnert sich an seine damalige Einstellung: "Im Gefängnis war ich immer recht frech." Eine Trotzreaktion, die ihn wahrscheinlich hat überleben lassen, ohne dass traumatische Erfahrungen zurückblieben. Sachse war vermutlich einer der jüngsten DDR-Bürger, der gegen das Regime opponierte und in die Fänge des Ministeriums für Staatssicherheit, der Stasi, geriet - insgesamt für fünf Jahre, ehe er 1975 in die Bundesrepublik reisen durfte.

Eine aufregende, ja fast abenteuerliche Zeit, mal abgesehen von der Härte des Gefängnisalltags. Im Alter von 14 Jahren fing alles an. Da lebte er in der sächsischen Industriestadt Chemnitz, in der DDR in "Karl-Marx-Stadt" umgetauft, was freilich nie Sprachgebrauch der Einwohner wurde.

Er war, im Rahmen der gegebenen Bedingungen des SED-Staats, "völlig auf Linie", wie er erzählt. Das änderte sich innerhalb weniger Monate, als er mitbekam, wie in der Umgebung der Stadt Militärcamps mit sowjetischen Soldaten errichtet wurden, einige Zeit vor dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die damalige Tschechoslowakei am 21. August 1968, wo der "Prager Frühling" ungeahnte Blüten eines "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" getrieben hatte. Mit den Soldaten konnte er sich auf Russisch unterhalten, das er in der Schule gelernt hatte.

Die DDR-Propaganda zu diesem nach Ostblock-Maßstäben unerhörten politischen Experiment hatte Sachse zunächst noch für wahr gehalten. Doch als er nach dem Einmarsch mit eigenen Augen sah, wie Gefangenentransporte durch die nahe der tschechischen Grenze liegende Stadt fuhren, kam ihm der Gedanke: "Das hat mit humanem Sozialismus nichts zu tun." In den Transportern saßen junge Leute mit langen Haaren, so erinnert er sich, die mit den Händen nach oben in vergitterten LKWs angekettet waren. Ihm wurde klar, wie die neuen Machthaber in Prag mit Oppositionellen umgingen. Das entfachte seine Opposition gegen das eigene Land, das in die damalige Tschechoslowakei mit einmarschiert war. "Die Panzer haben wir die ganze Nacht gehört", weiß Sachse noch heute.

Einige Monate später unternahm der mittlerweile 15-jährige Berufsschüler in seiner Stadt eine riskante Aktion: Er nahm sich einen Topf mit weißer Farbe und übermalte im Schutz der Dunkelheit den roten Stern auf sowjetischen Militärfahrzeugen mit einem Hakenkreuz. Er hatte Glück und wurde nicht entdeckt. Er hatte sogar eine Pistole dabei, die er für drei Flaschen Wodka von einem russischen Soldaten erworben hatte. Hätte man ihn damit erwischt, wäre die Sache übel ausgegangen: "Schlimmstenfalls", sagt Sachse, "hätten sie mich umgebracht, im günstigsten Fall nach Sibirien gebracht."

Mit einer alten Reiseschreibmaschine führte er seinen Widerstand gegen den SED-Staat fort. Er verfasste kurze Flugblätter, auf denen stand zum Beispiel: "Stürzt Ulbricht und das Regime". Die warf er in die Briefkästen von Chemnitzer Bürgern ein. Irgendwie kam die Stasi dahinter und erschien eines Tages in seiner Schule, um ihn in Handschellen zu einem stundenlangen Verhör abzuholen. 14 Tage verbrachte er allein in einer Gefängniszelle, ohne Kontakt nach außen.

Die Sache endete mit einer Anklage und Verurteilung unter anderem wegen "staatsfeindlicher Hetze". Zwei Jahre und neun Monate saß der 17-Jährige zunächst im Jugendzuchthaus Torgau ab, von einem Wissenschaftler als "eine Art Hochsicherheitstrakt mit einem streng organisierten Tagesablauf, in dem es keinen Raum für Individualität und persönliche Entfaltung gab", beschrieben.

Es folgten Aufenthalte in sieben weiteren DDR-Gefängnissen. So etwa in Cottbus, wo er mit 26 Insassen eine Zelle belegte und sich "ziemlich schnell Bodyguards zulegte", wie er erzählt: einen verurteilten Mörder und einen Bankräuber, die er mit je einer Zigarette pro Tag "bezahlte". So blieb er von Übergriffen verschont.

Nach einer Amnestie 1972 wurde Sachse entlassen und stellte insgesamt drei Ausreiseanträge, die alle abgelehnt wurden. Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, "inszenierte" er mitten auf dem Alexanderplatz in Berlin einen Selbstmordversuch: Er zündete sich selbst an. Danach wurde er abermals festgenommen, psychiatrisch untersucht und zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Berufung dagegen nahm er nur zurück, weil ihm die Ausreise innerhalb eines Jahres in Aussicht gestellt wurde. Vermittelt wurde diese durch den DDR-Unterhändler Wolfgang Vogel, eine zentrale Figur des modernen Menschenhandels des SED-Regimes. Der 25. Juni 1975 war für Norbert Sachse der "D-Day": Ausreise in die Bundesrepublik. Freiheit.

Das neue Leben begann in Göttingen. Hier absolvierte er eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann. Danach ging es für zwei Jahre nach Mallorca, wo er seine aus England stammende Frau Ivy kennenlernte. Schließlich zogen beide nach München, wo sie zusammen eine Gardinenwäscherei eröffneten, die sie zur größten der Stadt ausbauten. In München wurden auch ihre beiden Töchter geboren, von denen die eine später Diplomatin, die andere Personalreferentin bei der Unternehmensgruppe Freudenberg wurde.

Seit zwei Jahren ist Norbert Sachse Rentner. Allzu viel Zeit hat er jedoch nicht: Er hält Vorträge sowie Lesungen aus seinem 2016 erschienenen Buch "Die Akte S - Fünf Jahre in den Mühlen des MfS", hat ein neues Buch geschrieben, macht mit seiner Frau Kreuzfahrtreisen und verbringt regelmäßig Abende in der "Badischen Herrengesellschaft Mandarinia" in Heidelberg. Trotz seiner nicht gerade leichten Biografie sagt er heute: "Ich bin rundum zufrieden."