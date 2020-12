Von Birgit Sommer

Heidelberg. Gewalttätige Übergriffe zuhause – das geschieht häufiger, als man denkt. Und es hat nichts zu tun mit dem sozialen Milieu, mit Geld, mit Intelligenz, mit dem Alter der Betroffenen oder mit der Religion. Meist sind Frauen die Opfer. Und auf genau die konzentriert sich ein von der EU finanziertes Pilotprojekt der Stadt Heidelberg ("Guide4you").

Zwei Lotsinnen begleiten betroffene Frauen aus Heidelberg und Umgebung durch das Hilfesystem. Die Traumapädagogin Kristina Wojtanowski und die Psychologin Katharina Haug gehen mit ihnen zum Gericht, bei dem sie einen Gewaltschutzantrag stellen können, der den Täter aus der Wohnung weist. Sie schicken sie zur Gewaltambulanz des Universitätsklinikums, bei der sie Verletzungen von Medizinern dokumentieren lassen können. Sie begleiten sie, wo immer sie Hilfe brauchen, und sind Ratgeber am Telefon.

Die Frauen, die sie betreuen, schaffen das alles nicht alleine. Manchmal befinden sie sich im Schockzustand und vergessen sämtliche Tipps, die man ihnen zur Lösung ihrer Probleme vorgeschlagen hat. Oft steckt eine Frau schon jahrelang in einer Gewaltbeziehung. Sie hat ihren Mann schon mehrmals angezeigt und diese Anzeigen wieder zurückgezogen – unter Druck oder einfach wegen der gemeinsamen Kinder. Wegen einer Entschuldigung, die dann doch keine Bedeutung hat. Jetzt müssten die Geschlagenen vor Gericht für ihren Ehemann ein Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz beantragen.

"Das ist für sie gar nicht so einfach", berichtet Kristina Wojtanowski. Die Frauen fühlten Schuld, die ihnen oft vom Täter eingeredet wurde. Und sie fühlten Scham. "Der Weg ist lang und zermürbend", weiß Wojtanowski. Oft hat sie es mit Traumata aus der Kindheit zu tun. Schon das kleine Mädchen erfuhr Gewalt. Das bleibt im Erwachsenenalter sein Muster für Beziehungen. "Wenn wir ständig die gleichen Erfahrungen machen, ist das wie eine viel befahrene Autobahn, den Weg kennt man", sagt die Traumapädagogin, "einen Umweg zu suchen, ist hart, und er ist schwer zu finden."

Für die Frauen bleibt dieses Leben nicht ohne seelische und körperliche Folgen. Fast alle, sagen die Lotsinnen, wiesen Traumafolgestörungen auf, litten unter posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Schmerzen, unter Bewegungsverlust oder Schlafstörungen. Und oft seien sie sehr einsam, hätten keine Freunde mehr, keine Familie zur Unterstützung. "Das haben sie abgeschlagen bekommen", sagt Kristina Wojtanowski rigoros.

Warum werden Männer gewalttätig? "Meist geht es um Kontrollverlust und Überforderung", erklärt Katharina Haug. Oft kämen auch bei ihnen Gewalterfahrung aus der Kindheit wieder hoch, weiß Kristina Wojtanowski. Man kenne dieses Phänomen auch von Soldaten aus dem Vietnam- oder dem Irak-Krieg. "In den allerwenigsten Fällen sind es Monster."

Seit ihrem Arbeitsbeginn im Juli kümmerten sich die beiden Lotsinnen um 20 Klientinnen. Um diese und sich selbst zu schützen und in der Anonymität zu halten, wollen sich die beiden jungen Frauen beim Gespräch auch nicht für die RNZ fotografieren lassen. Das Hilfesystem selbst ist in Heidelberg schon gut ausgebaut. Anlaufstelle bei akuten Problemen ist die vom Verein "Frauen helfen Frauen" betriebene Interventionsstelle für Frauen und Kinder in Wieblingen. Über diese Stelle bekommen die Lotsinnen gewöhnlich auch den Kontakt zu den Frauen, die sie begleiten sollen.

Kooperationspartner des Projekts sind die am Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin angesiedelte Gewaltambulanz und die Klinik für Allgemeine Psychiatrie des Universitätsklinikums, die Polizei und die Fakultät für angewandte Psychologie der SRH-Hochschule. Letztere führt parallel eine Online-Befragung durch. Frauen in ganz Deutschland, die Gewalt erlebt haben, sollen hier berichten, was sie erlebt haben, welche Hilfe sie gebraucht hätten oder warum sie keine Hilfe geholt haben. Das Modellprojekt läuft bis Oktober 2021; dann soll es auf andere Städte vergleichbarer Größe in Deutschland und in anderen EU-Ländern ausgedehnt werden.

Info: Hilfe für Gewaltopfer gibt es bei der Interventionsstelle für Frauen und Kinder, Mannheimer Straße 226. Telefon: 06221 / 750135. Fax 06221 / 750136. E-Mail: info@interventionsstelle-heidelberg.de.