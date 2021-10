Heidelberg. (ani) Die Stadt hat eine neue Pflegeplatzbörse an den Start gebracht. Sie ist die erste ihrer Art in der Metropolregion Rhein-Neckar – und könnte laut Stadt als Pilot Vorbild für eine Baden-Württemberg-weite Lösung sein. Das neue Serviceportal soll es pflegenden Angehörigen leicht machen, einen Pflegeplatz für ihre Liebsten zu finden. "Die Börse ist vor allem eine Hilfe für die Angehörigen und soll auch eine Entlastung sein", sagt Bärbel Fabig, Leiterin der Abteilung Senioren und Soziale Dienste beim Amt für Soziales und Senioren. Das Amt hat die Pflegeplatzbörse gemeinsam mit Vertretern der Pflegeeinrichtungen ins Leben gerufen.

Im Internet gibt es einen raschen Überblick darüber, ob und wo aktuell Pflegeplätze in der Stadt verfügbar sind. "Uns ist ein großartiges Konzept gelungen", findet Fabig. Auf der Internetseite können Angehörige zunächst auswählen: Suchen sie einen Platz in der Kurzzeit-, Tages- oder der Vollzeitpflege? In den einzelnen Kategorien werden dann nach einem Klick die verschiedenen Einrichtungen aufgelistet – und ein Ampel-System macht sofort ersichtlich, ob die jeweiligen Häuser freie Pflegeplätze bieten. Zudem werden viele Informationen zu den einzelnen Einrichtungen gegeben, Adressen, Telefonnummern und Internetseiten sind natürlich hinterlegt. Als Basis für ein persönliches Erstgespräch kann man ein Kontaktformular ausfüllen, das dann an die Einrichtung gesendet wird. "Ich freue mich sehr, dass wir das umsetzen konnten", so Fabig. Das Angebot sei ein wichtiger Baustein in der Versorgung in Heidelberg.

Das sieht auch Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen (SPD) so. In einem nächsten Schritt soll nun der künftige Bedarf an Pflegeplätzen in der Stadt genau ermittelt werden. "Wir arbeiten derzeit an einer neuen Pflegebedarfsplanung", so Jansen. Anhand verschiedener Daten soll so errechnet werden, wie viele Pflegeplätze bis 2030 in Heidelberg benötigt werden. Erste Daten könnten im zweiten Quartal 2022 abrufbar sein, so Jansen.

In der Versorgung an Plätzen sieht die Sozialbürgermeisterin Heidelberg derzeit gut aufgestellt. In den 15 Pflegeheimen (siehe Hintergrund) in der Stadt könnten aktuell 1370 Menschen versorgt werden, dazu kommen im ambulanten Bereich noch einmal 35 Pflegedienste dazu. Jansen: "Das ist ganz ordentlich." Was derzeit, aber auch in Zukunft, allerdings ein Problem ist und sein werde, "das ist der Pflegekräftemangel". Heidelberg allein könne dieses Problem nicht lösen. Jansen, als Sozialdemokratin, ist aber überzeugt, dass "die neue Regierung das auf ihrer Agenda hat".

Unterdessen hat die Verwaltung zusätzlich zur Pflegeplatzbörse eine Pflegekonferenz ins Leben gerufen. Dort sollen sich künftig alle relevanten Partner, die "in irgendeiner Weise mit Pflege zu tun haben", zu dem Thema austauschen und thematische Schwerpunkte setzen.