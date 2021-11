Dieser Zeitgenosse ließ sich kürzlich in der Panoramastraße blicken. Foto: zg

Heidelberg. (jul) Eine Leserin aus der Panoramastraße in Rohrbach traute ihren Augen nicht, als sie kürzlich im Garten ihres Hauses ein Scherentier antraf. Um welche Art es sich handele, wollte sie wissen – und schickte ein Foto mit. Außerdem interessierte sie, ob das Tier aus dem nahe gelegenen Stadtwald gekommen sein könnte und sie nun häufiger mit Besuch dieser Art zu rechnen habe.

Der Stadt sind derlei Scherentiere bisher nicht als Waldbewohner bekannt. "Das Zuhause der Flusskrebse sind Fließgewässer", erklärte eine Rathaussprecherin auf Anfrage der RNZ. Um welche Art Flusskrebs es sich handelt, ließe sich anhand des Fotos nicht eindeutig sagen. Das müsste ein Experte vor Ort genauer bestimmen, teilte sie mit.

Allerdings wies die Sprecherin auch auf die Möglichkeit hin, dass das Tier ausgesetzt worden sein könnte. "Es gibt in Deutschland invasive Flusskrebsarten aus Nordamerika, die aus Aussetzungen stammen (zum Beispiel aus Aquarienhaltung). Der Kalikokrebs wäre so ein Beispiel: Er wandert auch über Land und kann Stillgewässer besiedeln. Er ist im Rhein und mittlerweile auch bis Mannheim verbreitet." Beim Umweltamt der Stadt sind ihr zufolge aber keine Meldungen zu invasiven Flusskrebsarten in Heidelberg eingegangen – zumindest bisher nicht.