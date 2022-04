Heidelberg. (jul) Langweilig wird Autofahrern in der Friedrich-Ebert-Anlage nicht: "Wo bislang 30 Stundenkilometer gefahren werden dürfen, also bis Ebertanlage 25, wird plötzlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hochgesetzt auf 50 km/h. Nur um die Geschwindigkeit nach 2,75 Metern wieder auf 30 km/h herabzusetzen", ärgert sich RNZ-Leser Dieter Jung. In einem Leserbrief hatte er in dieser Zeitung bereits vor einem halben Jahr angesichts von unnötigen Schildern eine "Augen reizende Irritation" beklagt. Warum also bewegt sich in dieser Sache nichts?

Im Rathaus sieht man sich nicht allein für das Chaos bei der Beschilderung verantwortlich, wie eine Nachfrage der RNZ ergibt. "Aufgrund von Baumaßnahmen, Kranstellung, Radspurmarkierung und weiteren Maßnahmen wurden in diesem Bereich zum Teil Schilder eigenmächtig von Unbefugten versetzt beziehungsweise manche Beschilderung noch nicht von städtischer Seite entfernt", teilt ein Sprecher mit. Bald solle jedoch die Ordnung über das Chaos siegen, verspricht er: Das Amt für Verkehrsmanagement wird dort ihm zufolge spätestens Anfang Mai Schilder entfernen und die Situation anpassen, da dann weitere Baumaßnahmen beginnen sollen.