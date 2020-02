Heidelberg. (rie) Bahnen standen still, Schulen machten zu und Flugzeuge blieben am Boden – doch fast alle RNZ-Leser bekamen am heutigen Montag ihre Zeitung. Orkan "Sabine" war am Montag auch für die Zusteller eine Herausforderung.

Am Vorabend war ihnen mitgeteilt worden, dass Sicherheit vorgeht: Sie sollten sich beim Austragen auf keinen Fall in Gefahr begeben und die Arbeit im Zweifelsfall einstellen. Doch die tapferen Austrägerinnen und Austräger versuchten alles, damit die Zeitung zu den Abonnenten kam. Und waren erfolgreich: Zwar dauerte es in einzelnen Gebieten bis zum Nachmittag, bis die RNZ im Briefkasten war – aber fast alle Leser im gesamten Verbreitungsgebiet bekamen am Montag ihre Zeitung.

Was auch auf Facebook ein positives Echo fand. In der Gruppe "HEIDELBERGER" bedankten sich etliche User bei den Zustellern. "Ich möchte mich herzlich bedanken, dass auch letzte Nacht bei Regen und Sturm die Zeitung pünktlich zugestellt wurde", schrieb eine Nutzerin im Ausgangspost. Daraufhin antworteten zahlreiche weitere Leser. "Dankeschön an meinen Zusteller, der täglich extra nach Relingen fährt und das bei Wind und Wetter, damit ich die RNZ lesen kann", lautete ein Kommentar. Oder: "Auch bei uns im Angelbachtal kam die RNZ trotz heftigen Sturms pünktlich."

Und die Tochter eines Austrägers meinte: "Mein Papa stellt die rnz im Pfaffengrund zu und ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen Angst um ihn. Respekt das er sich vor die Tür getraut hat. 💜"

So wie Jürgen Berdel (51), der die RNZ in der Heidelberger Weststadt austrägt. Er erzählt von einer Schicht, die er so schnell nicht vergessen wird.

Herr Berdel, Sie fangen um vier Uhr mit dem Austragen an. Wie war das am Montagmorgen?

Windig! Ich musste schon im Pfaffengrund, wo ich wohne, volle, umgekippte Mülleimer von der Straße räumen, um mit meinem Auto überhaupt in die Weststadt zur Ablagestelle zu kommen.

Zu Ihrem Gebiet in der Weststadt gehören auch der Steiger- und der Obere Gaisbergweg – quasi mitten im Wald. Wie war es da?

Das waren schon Extrembedingungen. Da lagen einige Äste – und keine kleinen – auf der Fahrbahn. Ich musste immer wieder aussteigen, um sie wegzuräumen. Und dann fing es auch noch richtig an zu schütten. Ich war durchnässt.

Hatten Sie keine Angst, dass ein Ast auf Sie runterkracht?

Es ist sehr dunkel da oben, man sieht kaum was, wenn man in die Baumwipfel schaut. Ich habe immer eine Stirnlampe und noch zusätzlich eine Taschenlampe dabei. Aber ich habe mich vor allem auf mein Gehör verlassen und war sehr vorsichtig.

Wie lange haben Sie für die Tour gebraucht?

Etwa 80 Minuten – also gut 20 Minuten länger als sonst. Um spätestens 20 nach 5 hatten alle Leser ihre Zeitung. Wir Austräger versuchen immer alles, damit die Leute ihre RNZ bekommen.

Sie tragen die RNZ seit über sieben Jahren aus. Waren das die härtesten Bedingungen?

Das war schon extrem. Aber Blitzeis ist auch hart – besonders ganz oben am Berg, wenn ich zu fünf, sechs Abonnenten zu Fuß unterwegs bin.