Die Volkshochschule in der Bergheimer Straße braucht einen Sonderzuschuss der Stadt – weil im Geschäftsjahr 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von 513 000 Euro entstanden war. Auch 2020 werde ein hartes Jahr, meinte VHS-Chefin Silke Reck. Der Grund: die Coronakrise. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Es war ein spannender Abend für Silke Reck. Immerhin stand viel auf dem Spiel – sehr viel. Die Stadträte im Ausschuss für Bildung und Kultur mussten über die Zukunft der Heidelberger Volkshochschule (VHS) entscheiden, die Silke Reck leitet. Im Geschäftsjahr 2019 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 513.000 entstanden – den die VHS nur zur Hälfte aus den aus den Rücklagen des Vereins, der die Volkshochschule trägt, stemmen kann. Deshalb bat sie schon im März dieses Jahres zunächst Kulturbürgermeister Joachim Gerner und schließlich Oberbürgermeister Eckart Würzner um Hilfe. Und nun stimmten auch die Stadträte mit nur einer Gegenstimme (der AfD) dafür, einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von 252.000 Euro zu gewähren. Dem muss nun am 23. Juli noch der Gemeinderat zustimmen. Laut Reck spielten bei der Fehlplanung mehrere Faktoren eine Rolle, die letztlich zu dem hohen Betrag führten. Was genau schiefgelaufen ist, erklärte sie den Stadträten in der Sitzung.

> Rückgang der Kursteilnehmer: Im Frühjahr 2019 wurden die Kosten für die Kurse in allen Fachbereichen um fünf Prozent erhöht. Das sei ein normales Prozedere, das alle paar Jahre so gemacht werde. "Nur dieses Mal ist etwas eingetreten, womit wir nicht gerechnet hatten", erklärte Reck, "die Teilnehmerzahlen sind massiv eingebrochen." So habe man 211.000 Euro weniger eingenommen, als in der Finanzplanung für 2019 vorgesehen war. Die VHS-Chefin erklärt sich diesen Einbruch in den Teilnehmerzahlen mit der Gebührenerhöhung. Ob das allerdings der alleinige Grund sei, ließe sich nicht abschließend feststellen.

> Rückzahlung an das Regierungspräsidium: Auch die Schülerzahlen am Abendgymnasium blieben hinter den Planungen zurück. Das Regierungspräsidium Karlsruhe zahlt zwar Abschlagszahlungen für diese Schulform an die VHS, je nach Schülerzahlen muss die VHS einen Teil des Betrags zurückzahlen. Aufgrund der niedrigen Schülerzahlen sei ein Fehlbetrag entstanden, den man dem Regierungspräsidium nun schuldig sei – nämlich 138.000 Euro.

> Interne Fehler: Zu alledem seien im Jahr 2019 auch noch "zwei handwerkliche Fehler" passiert, berichtete Reck. Diese betreffen die Einnahmen bei den Deutschkursen (ESF-BAMF) und dem Heidelberger Unterstützungssystem Schule (HÜS). Man habe dabei noch ausstehende Zahlungen in Höhe von 120.000 Euro falsch eingeordnet – und letztlich nicht in der Ergebnisplanung, sondern in der Liquidität der VHS berücksichtigt. "Wir haben es verwechselt und somit falsche Zahlen prognostiziert", so Reck.

Um solche Entwicklungen künftig zu vermeiden, versprach Reck, sich externe betriebswirtschaftliche Expertise ins Haus zu holen. In der Verwaltungsvorlage der Stadt zu dem Thema heißt es, man wolle in einem ersten Schritt ein "belastbares unterjähriges Controlling mit regelmäßiger Rückkopplung an den Vorstand der VHS und an die Stadt einrichten". SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster stellte in diesem Rahmen die grundsätzliche Frage: "Wie kann das Modell VHS weitergehen?" Man müsse darüber nachdenken, ob man diese in Heidelberg nicht an die Hand der Kommune lege – und somit das Vereins-Modell auflöse. Schließlich sei es mit diesem Sonderzuschuss für 2019 höchstwahrscheinlich nicht getan. "Auch die Corona-Krise wird ihre Spuren hinterlassen", so Schuster.

Das gab auch Reck zu bedenken. Die Mitarbeiter der VHS blieben zwar voraussichtlich alle noch bis Ende des Jahres in Kurzarbeit. Das gleiche aber nicht die fehlenden Einnahmen aus den Kursen aus, die entweder gar nicht oder eben nur mit sehr geringer Teilnehmerzahl stattfinden könnten. Das Ziel sei zwar nun, 50 Prozent der Kurse online stattfinden zu lassen. Aber klar ist auch: "Die Krise bedeutet einen harten Einschnitt." Es wird auch von Landesseite Pläne geben müssen, die Volkshochschulen in ganz Baden-Württemberg zu unterstützen.