Heidelberg. (rie) RNZ-Leser Gerhart Berger sammelt auf seiner Internetseite "Heidelberger Ephemera"– also spannende Zeitdokumente des täglichen Lebens aus der Geschichte der Stadt. Nun schickte Berger eine Anzeige aus dem Heidelberger Fremdenblatt vom April 1936 an die Redaktion. Darauf heißt es: "Heidelberg – die ideale Wohnstadt!" Berger kommentiert: "In Zeiten von IBA und der Frage ,Was macht urbane Räume attraktiv?’ braucht man nur in alte Quellen zu schauen, um Anregungen und Formulierungshilfen zu finden."

Den Werbeslogan von der "idealen Wohnstadt" nutzte Heidelberg damals offenbar über einen längeren Zeitraum: Auch in einer Fremdenblatt-Ausgabe von Juni 1937 fand Berger eine ganzseitige Anzeige, die in einem kleinen Aufsatz die Vorzüge Heidelbergs aufzählt – mit der Überschrift: "Heidelberg – die ideale Wohnstadt!". Ein Auszug aus der Anzeige:

***

Heidelberg vereint in seiner Lage die Berge, das Flusstal und die Ebene. Neckartal und Odenwald schließen sich unmittelbar an die Stadt an. Kaum eine zweite Stadt Deutschlands ist so für ruhiges schönes Wohnen geschaffen. Hier bietet sich bevorzugte Wohnmöglichkeit: an den Hängen des Neckartals, auf den Höhen über dem Fluss, mit dem Blick über Berg und Tal in erfrischender Luft; am Bergrand gegen die Rheinebene mit unbegrenztem Horizont, mit weitem Himmel, in warmer Sonne; in der Ebene am Flussufer, nahe seiner bewegten Wasserfläche; in Seitentälern und Bergfalten versteckt, scheinbar weitab vom Betriebe der Stadt, lauschig zwischen Wäldern und Wiesen. (...) Ein Netz von Fußwegen in den 3500 ha großen Stadtwäldern gibt die Möglichkeit stets wechselnder Spaziergänge; eine Bergbahn auf den Königstuhlgipfel – 450 m über der Stadt – enthebt der Mühe des Anstiegs.

Ständig steigt infolge ausgezeichneter Heilerfolge der Ruf der Heidelberger Radiumsolquelle. Selten abwechslungsreich ist die weitere Umgebung: Ländliches Idyll, Großstädte, die Höhen des Odenwaldes und die stillen, kleinen Städtchen mit der großen Vergangenheit sind leicht zu erreichen, denn gute Verkehrsverbindungen bestehen nach allen Richtungen.

Ephemera-Sammler Berger findet, fast alles könne man heute noch so unterschreiben: "Sehr schön die Formulierung: ,Kaum eine andere Stadt Deutschlands ist so für ruhiges schönes Wohnen geschaffen’." Das Einzige was nicht mehr stimmt, wie Berger richtig anmerkt: "Ständig steigt infolge ausgezeichneter Heilerfolge der Ruf der Heidelberger Radiumsolquelle."

Info: Die Sammlung von Gerhart Berger enthält historische Ansichtskarten, Bierdeckel, Stadtpläne, Straßenbahnfahrkarten und vieles mehr. Die Sammlung gibt’s auf www.heidel-berger.de.